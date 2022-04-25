威力彩飆9.5億！6種偏財面向「這顆痣是財神點的」

▲有6種面相的人偏財運旺，今晚不妨買張威力彩試試手氣。（示意圖／記者許力方攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導



威力彩連槓19期，今（25）晚頭獎獎金上看9.5億，不少民眾躍躍欲試，就是希望能夠受到財神眷顧，一圓「財富自由」的願望。對此，清水孟國際塔羅小孟老師就分析指出，有「這6個面相」最容易中大獎，下班得要買張彩券！

1. 鼻子上有痣

鼻子是位於人的五官正中間，有痣的話代表官祿與財運的象徵，因此鼻子有痣的人，最容易有偏財運，或者是會有意外之財降臨，要好好留意是否有增加財庫的機會，不要錯失。



2. 太陽穴有痣

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太陽穴又被稱是夫妻宮，但若是有痣則代表福德宮被做記號，意思是你的前世有累積不少好福報，積了許多功德，因此容易因為這些福報，而收穫到意外之財。



3.眉毛下有痣

眉毛下方與眼睛之間的位置代表田宅宮，在古代田宅也代表房地產，故土地越多，財富也越多，而眉毛下方有痣的朋友，則代表著會大發八方財，是個不錯的象徵。



4. 眉心上方有痣

就是面相學中俗稱的第三眼，也就是我們的命宮，若這邊有痣，象徵是被財神點痣，會得到家人多方面的加持，讓你好運不斷、財氣一飛沖天，若你的眉心上有痣，可以好好把握增加自身財庫的機會。



5.男生法令紋有痣

男生法令紋有痣則代表龍鬚，龍鬚有痣指的是飛龍在天，意思是財運滾滾來，小孟老師表示，這類的朋友很容易有中獎機率喔！



6.耳垂厚且有痣

耳垂在面相學中，是象徵福報的區塊之一，俗話說耳垂越厚越有福氣，若同時加上有痣則代表前世累積的福報很多，福份將反映在今生，可能有大筆偏財運降臨周遭。