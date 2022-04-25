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周玉蔻爆採檢特權爭議！朱學恒酸「外星邏輯」：全台灣人只有1個字

▲資深媒體人周玉蔻再開嗆。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

資深媒體人周玉蔻21日自爆確診，但24日又稱北市衛生局安排醫生親自到她家中，一對一重新做PCR，引發外界質疑特權，周玉蔻事後澄清，她本來要搭防疫計程車，但因人手不夠才自行聯繫萬芳醫院醫師到宅採檢。對此，宅神朱學恒就狠酸「這是哪種外星邏輯？」

朱學恒25日下午在臉書發文表示，針對防疫計程車人手不夠，全台灣的人都是一個字，「等！」結果稱防疫計程車不夠，難道家醫科主任人力就很夠，「夠到可以專程跑來你家採檢？這是哪種外星邏輯？」另外，他還質疑，這個家醫科主任到周玉蔻家沒有穿全套防護服，「沒有的話是不是增添防疫風險？」

▲▼朱學恒談抖內送花堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲名嘴朱學恒。（圖／記者屠惠剛攝）

朱學恒直言，世界上最噁心的特權，就是自以為不是特權的特權，因為特權如同開水一樣，「周能你不能，周能，台灣任何人都不能；每個人都會變老，但要變得更噁心，真是很難。」

針對周玉蔻到府採檢特權疑慮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日回應，可能要請法制單位再研究。至於疾管署是否有通報北市衛生局，陳時中則證實「有通知區管，由他們做研判。」另外，若確定違反傳染病防治法可以罰多少？陳時中則再次表示，「等法制單位研究好，如果講錯也不好。」

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周玉蔻朱學恒特權

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