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周玉蔻找醫師到府PCR挨批特權　北市衛生局：有偽陽疑慮、疾管署安排2採

▲▼周玉蔻9日一早錄製廣播節目。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前傳出確診，之後多次快篩為陰性，周24日發文表示，北市衛生局安排醫師到她家PCR採檢，該舉被網友、藍營民代質疑是浪費醫療資源、特權，對此，北市衛生局澄清，周玉蔻多次快篩陰性、有偽陽性疑慮，才安排第2次PCR採檢，本來要安排防疫計程車，但周玉蔻已自行聯繫萬芳醫院醫師到宅採檢，醫院也有通報衛生局，當日二減為陰性。

周玉蔻在臉書發文表示，要謝謝台北市衞生局。在自己多次出示20號PCR被新北聯醫檢測通知陽性前，做了4次快篩陰性；之後看到簡訊後到今早，又做了6次快篩都陰性後，衞生局與疾管署討論，依規定安排了重新採檢PCR。

周玉蔻指出，昨上午台北市萬芳醫院家醫科林英欽主任，由北市衞生局安排來到到府，進行PCR採檢，「林主任全副「武裝」，認真、專業、負責，十分感謝也感動，指揮中心與地方防疫人員真的很辛苦，為求真相，相關防疫官員與醫護院所、檢測人員的付出，誠心致謝。」

但周玉蔻有醫護到府服務，被質疑浪費醫療資源、特權，對此，北市政府衛生局澄清：該次採檢並非衛生局媒合安排。係於4月22日接獲疾病管制署台北區管制中心通知，該確診者自行快篩多次皆為陰性，疑有偽陽性之虞，故疾管署委請北市衛生局為其安排第2次PCR採檢。

衛生局表示，按原流程，已派防疫計程車接送至醫院採檢，後經洽得知，該確診者已自行聯繫萬芳醫院醫生到宅採檢，萬芳醫院亦來電通報北市衛生局。

衛生局評估，中央已通知本案需2採，且防疫計程車量能有限等待耗時，即同意萬芳醫院之報備，該名醫生於4月24日早上前往確診者家中採檢，當日晚間接獲通知為陰性。

衛生局澄清，該院所本次到宅採檢業務，並非北市衛生局主動安排。過去若有長期臥床、失智等外出不便之居隔者到府採檢需求，疾管科亦會協助媒合院所到宅進行D0、D10之PCR採檢。

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