救命影曝！陽明山1歲童「翻白眼口吐白沫」　警仰德大道開道飆速

記者黃宥寧／台北報導

命懸一線！住在陽明山上王姓夫妻，日前1歲4個月兒子突發燒、抽筋，他立刻開車想自行就醫。豈料路途中，他從後照鏡看到，年幼的兒子開始翻白眼，口吐白沫失去意識，十分緊張的他直接將車開到最近的派出所，請求幫忙。所幸在員警風馳電掣開道下，花不到原先一半的時間，抵達陽明醫院急診。

▲住在陽明山上的王先生，日前1歲4個月小孩突發高燒抽筋向警求助開道，即時趕赴醫院急診。（圖／王先生提供）

《東森新媒體ETtoday》獨家訪問王先生，他餘悸猶存表示，第一次當爸爸，22日當天小朋友早上發燒才從山下診所看診回家，沒想到過沒多久，孩子竟開始抽筋，他們本想自行開車就醫，途中等紅燈時，他看見照後鏡小孩口吐白沫，眼見車流量大的仰德大道，一度卡在車陣，他心急如焚，只好將車開到最近的永福派出所，請求警察幫忙開道。

▼警員幫忙開道。（圖／王先生提供）

當時正在值班的馬偉哲員警，看到夫妻著急模樣，了解狀況後，立刻請所長幫忙值班，直接開警車鳴笛開道，僅花10分鐘就護送王先生到陽明醫院急診就醫。

王先生最後表示，住在山上的居民和學生都有經驗，週五的仰德大道相當塞，加上整條路限速40公里，下山10公里不到的路程常常要開1小時起跳，如果後續真的有超速相關罰單，他也願繳納，所幸兒子急診後，經醫診斷為「熱痙攣」，目前也住院觀察中，他與太太相當感謝員警、醫療人員和用路人的讓道。