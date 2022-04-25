▲有醫師替20名孩童篩檢，驗出15人陽性。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內本土確診數連10天破千例，昨（24）日更衝破5千例大關！前台大感染科醫師林氏璧透露，擔任小兒感染科醫師的太太昨日在新北市某醫院急診替20名孩子驗PCR，其中15人陽性確診，他示警「離確診高峰越來越近」，要做好準備。並點名「這1族群」請重新做風險評估。

林氏璧今（25）日在粉專寫下，「老婆回報，昨天急診做20個小孩PCR，15個陽性。座標新北市。」這些多半都有呼吸道症狀，而在家中做快篩呈現陽性有8人來確認，100%PCR都陽性，而扣除這8位，也還有12名孩童檢測PCR，驗出7人陽性確診。

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林氏璧示警，距離確診高峰越來越近了，請做好準備！而還未打滿疫苗，特別是一劑都還沒打的長者，「我真的勸您要再仔細重新考慮。」他強調，時空環境已經不同，Omicron傳染力極高，要重新做風險評估，沒事盡量別去醫院，一方面群聚，另一方面也增加醫護人員負擔，目前自主應變很重要。

對於今日專家會議縮短居家隔離天數的決議，林氏璧直言，「我個人覺得3天有點太衝了，現階段5天或7天應該較適合。」紐西蘭確診和居隔都抓7天，民眾較不容易搞混，也容易理解。

至於指揮官陳時中昨日在記者會中表示，參照國際情況，紐西蘭致死率為萬分之5，疫苗施打率與台灣較類似，也是台灣可以努力的方向。但林氏璧無奈地說，「部長，疫苗總施打率和紐西蘭相像，但內容完全不一樣…老人家差很遠呀。要縮到3天，你至少等老人家疫苗打好來 （學部長口吻）。」