買「家用快篩」認2個字很重要！9大QA哪裡買、核准廠牌一次看

▲家用快篩試劑需求量大，該怎麼挑？懶人包一次看懂。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／整理報導

台南有藥局被爆以「醫院使用的抗體快篩」充當「家用快篩」賣給民眾，在沒有醫療儀器輔助下根本無法判讀與使用，應選擇家用「抗原」快篩才對。在面臨與病毒共存的陣痛期，國人對快篩試劑需求量大增，該如何認明已被核准的快篩試劑、又有哪些廠牌已被核可？《東森新媒體ETtoday》整理懶人包，一次帶你掌握。

Q1：醫院使用快篩和家用（抗原）快篩差在哪？

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A1：中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「抗體快篩」是為了解個案是否感染過或打完疫苗也會測抗體快篩。「目前使用抗體快篩都是有侷限性，所以我們現在驗抗體都是看是否為舊案，或是是否用中國製疫苗，但實際抗體還是要去實驗室。」他也呼籲，家用抗體快篩市面上沒核准，若有人提供使用，不建議民眾使用「抗體快篩」，建議使用「抗原快篩」檢驗是否確診。

Q2：哪裡買得到快篩試劑？

A2：醫療器材販賣業者、醫療器材行、4大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）、屈臣氏、康是美、家樂福、全聯、寶雅、HOLA、台隆手創館等地都有販售。

OKmart是採會員預購制；全聯23日宣布，在北北基、桃園市有藥商執照許可門市391家陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，限量2萬組，每店限量開賣，售完為止。其他販售地點大多都是以門市現貨為主，若民眾怕撲空，可以先致電詢問門市是否有現貨，再前往購買。

Q3：如何辨別真假家用快篩試劑？

A3：指揮中心提醒，民眾購買時，應確認產品名稱是否有「家用」，包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣，以及產品效期是否在有效期間或保存期限內，並依使用說明書或操作影片進行採檢及操作。

▲▼民眾購買快篩試劑時，應認明「家用」2字及防疫專案核准製造／輸入字號。（示意圖／記者李佳蓉攝）

Q4：目前國內核准專案製造／輸入之快篩試劑廠牌有哪些？

A4：目前衛福部核准家用快篩試劑是屬「抗原快篩試劑」，但是否買得到仍得看廠商製造鋪貨狀況。

▼專案製造／輸入家用快篩試劑核准名單。（圖／記者李佳蓉製，點圖可放大）

►專案製造／輸入家用快篩試劑核准名單這邊查

Q5：誰應該要使用家用快篩？

A5：認為自己有症狀或風險者即可快篩。此外，曾與確診者接觸或收到與確診者足跡重疊簡訊者，若有症狀請直接前往PCR採檢，無症狀者建議快篩。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，一般民眾不需要天天快篩，只有符合4種情況才需要，分別為確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診足跡重疊。

此外，若快篩結果為陰性也不代表安全無虞，有可能是偽陰性，或是採檢時病毒量較低無法被偵測，後續請遵循疾管署防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。

▲家用快篩適用時機。（圖／指揮中心提供）

Q6：若以上通路都買不到，要去哪裡買？

A6：如果現有的通路都買不到，民眾可以等5月初上路的快篩實名制。陳時中24日表示，至少提供5千萬劑，每份會有5入，基本上有1千萬人能在5月時買到快篩。

Q7：我可以領公費快篩試劑嗎？去哪領？

A7：公費快篩試劑非免費領用，必須經醫師評估後才可發放。此外，未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，不符合試劑發放資格；若幼兒之陪同看診者經醫師判斷後亦可發放，但不可代家人領取。

目前全台共有619家診所可領公費家用快篩，民眾可至衛福部疾管署全球資訊網「COVID-19防疫專區」台灣社交距離App及採檢地圖／發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖，或COVID-19全國指定社區採檢院所地圖查詢。

Q8：我可以去醫院公費快篩嗎？

A8：醫院公費快篩採檢對象原則上以TOCC有職業暴露風險，或與近期感染事件公告活動足跡及其他人群聚集場所旅遊史，或依地方政府專案執行擴大採檢者為主。

Q9：快篩陽性怎麼辦？

A9：快篩陽性可分為3情況處理，指揮中心曾說明，居家隔離或居家檢疫者若測出陽性結果時，應立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依照指示方式處理；而非居家隔離且非居家檢疫者若檢測結果為陽性，請戴好口罩，切勿搭乘大眾運輸工具，盡速到鄰近的社區採檢院所做進一步的檢測，使用過的採檢器材也須用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交給院所人員。