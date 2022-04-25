「3+4沒有減少行政作業流程！」　侯友宜：會盡快提報居隔轉型試辦計畫

記者杜冠霖／新北報導

行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，針對居家隔離天數以及匡列範圍進行討論，同意居家隔離改為「3＋4」，以及縮小匡列範圍等新制。對此，新北市長侯友宜直言，行政流程作業上並沒有減少，雖然匡列目標有減少，但確診數是逐漸往上升，如果按照這個趨勢，雖然匡列目標少、但量大，「這個問題還是存在，因此必須趕快做好居隔轉型。」

侯友宜表示，新北市很清楚omicron的作戰，策略就是要擺在中重症跟高風險族群，只有這樣才能確保醫療量能，無症狀、輕症的就靠居家照護撐起來，現階段應該把重點擺在這裡，由其實疫情即將指數型的發展，當海嘯來時，確保中重症的醫療量能是最重要的。

侯友宜指出，轉型過程當中，居家照護不過是先行而已，前面的居隔要趕快轉型，不趕快轉型會拖累居家照護跟醫療量能，都是一關一關走的，當中央推出3+4時，大家可以看得很清楚，行政流程作業上並沒有減少。

侯友宜直言，雖然匡列目標有減少，但不要忘了，確診數是逐漸往上升，如果按照這個趨勢，雖然匡列目標少、但量大，工作流程無法簡化，公衛體系無法轉換到居家照護，「這個問題還是存在，因此必須趕快做好居隔轉型。」

侯友宜表示，新北一定會把居隔轉型的試辦計畫報給中央，就像居家照護一樣，這不是一天兩天可以做好，新北市的試辦計畫很快就會報給中央，3+4在整個轉型過程中，因為確診個案多，量並沒有比較少，還是希望新北市能夠先行居隔轉型的居家快篩加自主健康管理。

▼新北將提報居隔轉型計畫。（圖／新北市府提供）

