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柯文哲喊話醫護人員「以篩代隔」　侯友宜困惑：這有一段時間了吧？

記者杜冠霖／新北報導

台北市長柯文哲24日喊話，醫療或防疫人員若被匡列，可以「以篩代隔」，若快篩陰性就繼續上班，有記者提問新北市府是否跟進，新北市長侯友宜愣了一下回應，「這個議題好像已經有一段時間了吧？醫護專案這已經實施一段時間了，我記得有一段時間了。」

柯文哲24日宣布，醫護與防護人員如果被匡列居家隔離，應改由每天早上做快篩，陰性便繼續上班，最慢25日上路，不過「可以的話今（24）日就開始了。」

有記者在新北防疫記者會上，提問新北市是否跟進醫護人員以篩代隔，侯友宜聽到問題後略顯困惑，轉頭看了一眼衛生局長陳潤秋之後，連說三次「這好像實施一段時間了吧？」

對於醫護「以篩代隔」，陳潤秋表示，醫護專案從去年開始，為的是讓醫護在工作崗位上繼續照顧病人、保持醫療量能，以完整的疫苗、每日的篩檢，讓醫護人員回到工作職場，新北市衛生局已經核准過很多專案，醫院如果有護理師或環境內有人確診就會啟用，會參考整個計畫予以核准。

陳潤秋指出，現在防疫人員非常重要，新北市已經有3萬多確診個案，所以防疫人員能在工作場域上繼續服務也非常重要，新北市府也跟中央提報，讓防疫人員現在以醫護專案、每日篩檢的方式繼續防疫。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市長侯友宜23日出席由中央流行疫情指揮中心召開與六縣市首長(衛生局長)防疫視訊會議。（圖／新北市府提供）

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