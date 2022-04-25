金山小編過勞猝死遭拒絕國賠　王婉諭批：侯友宜別再傷害家屬

▲時代力量立委王婉諭召開「認定『自願加班』拒國賠？請侯市長別再傷害家屬！」記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

新北市金山區公所小編陳嘉緯過勞猝死，家屬日前提出國賠申請，卻遭新北市政府審議認為陳嘉緯是「自願加班」，因此決議拒絕賠償。對此，時代力量立委王婉諭25日表示，請新北市長侯友宜別再傷害家屬，質疑難道整個市府都是用「做功德」的方式看待這些加班人員。

王婉諭25日上午偕同陳嘉緯父親及家屬委任律師關治維、黃志國在立法院召開「認定『自願加班』拒國賠？請侯市長別再傷害家屬！」記者會，並邀請時代力量桃園市議員候選人林佳瑋、台灣公務革新力量聯盟顧問朱智宇、台灣北部大專院校學生自治聯合協會常務監事林昱志共同出席。

王婉諭表示，對於新北市政府「自願加班」的說法，無論是誰都難以接受，監察院在調查報告明確指出，陳嘉緯在過世前1個月，加班時數超過100小時，且在過世前半年，每月平均加班時數也超過80小時，成為公所加班時數最高的員工。

▲時代力量立委王婉諭偕同陳嘉緯父親召開記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）



王婉諭指出，陳嘉緯是約聘人員，在金山區公所受僱的3年內，就歷經4次調動、5次職務轉換，甚至被要求擔任主管職的新媒體小組長，明顯與職級、待遇不符，然而新北市政府卻聲稱，陳嘉緯上班時間有從事非公務性質的工作，因此認定陳嘉緯是「自願加班」而拒絕國賠申請。

陳嘉緯的父親悲痛地表示，如果不是陳嘉緯的認真，金山區公所的粉絲專頁，不可能會是新北市29個行政區中的第一名。後來新任的廖姓區長因初來乍到不熟悉地方，所以陳嘉緯才來協助，他卻對陳嘉緯如此不公，實在感到非常難過。

關治維說明，很遺憾金山區公所拒絕賠償，拒絕賠償理由書當中所述的理由，讓家屬都非常心痛且難以接受。拒絕賠償理由書認為陳嘉緯「非基於人民之地位」請求國賠，所持的法律見解顯和最高法院判決不同，家屬對此難以接受。

關治維認為，針對「自願加班」的說法，新北市法制局對於「強迫」的認定過於狹隘，似乎必須要經過主管強制指示或威脅才算是強迫，實際上約聘僱人員的身分不被保障，期間屆滿即解聘僱，陳嘉緯為了繼續任職，只能戰戰兢兢的超時、超負荷工作。

黃志國則痛批，金山區公所的處理方式如此粗糙，不給家屬任何協調的機會，而且拒絕賠償理由書也才短短3頁，這樣的內容要花3個月才寫得出來，並預告後續將會提起國家賠償訴訟，保障家屬的權益。

▼時代力量立委王婉諭。（圖／王婉諭辦公室提供）