在星巴克見「1特殊景象」　老外大讚：是我最愛台灣的原因之一！

▲來自美國的網友在台灣的星巴克看到一個讓他直呼神奇的景象。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

相較於許多國家而言，台灣的好治安與民眾的好水準，可以說是世界知名的。近日就有一名旅台的外國人在推特上發文，表示他看到了一個特殊的景象，而這個畫面也是他喜歡台灣的原因之一。

一名來自美國新墨西哥州的女子佛里特（Morgan Everett）日前在推特上傳一張照片，透過照片可以看到，一張星巴克的桌子上擺放著一杯飲品、電腦、手機，畫面中還可以看到一個耳機與包包就這樣放在椅子上。而這種畫面對於台灣人而言再熟悉不過了，單從照片看就能推測，很有可能是主人有事情，所以暫時離開座位。

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但這樣的畫面，看在身為美國人的佛里特眼裡，卻是非常的特殊，佛里特表示「我在星巴克做我自己的事情，而我隔壁的客人直接把他的手機、筆電、耳機、包包都留在位置上，然後消失的無影無蹤，完全不擔心有人會把這些沒人看管的物品拿走」而佛里特也表示「這也是我最喜歡台灣的原因之一」。

不少網友看到這則發文後，紛紛留言表示「有趣的是，在中國大城市中有著許多監視器，但人們還是不敢把東西放在桌上後離去」、「我也有遇過一對母女把東西就這樣放在桌上，好像根本不擔心有人會拿走」、「我在阿根廷的布宜諾斯艾利斯，我們這裡別說把手機放桌上後離開，店員甚至建議包包最好鎖在椅子上才不會被偷走」、「你要是在美國加州做這件事情，絕對是個非常愚蠢的決定」。而也有網友表示「就算我來台灣已經8年了，每次看到這個景象還是會受到震撼」。

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