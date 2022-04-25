　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在星巴克見「1特殊景象」　老外大讚：是我最愛台灣的原因之一！

來自美國的網友在台灣的星巴克看到一個讓他直呼神奇的景象。（圖／翻攝自推特）

▲來自美國的網友在台灣的星巴克看到一個讓他直呼神奇的景象。（圖／翻攝自推特） 

圖文／CTWANT

相較於許多國家而言，台灣的好治安與民眾的好水準，可以說是世界知名的。近日就有一名旅台的外國人在推特上發文，表示他看到了一個特殊的景象，而這個畫面也是他喜歡台灣的原因之一。

一名來自美國新墨西哥州的女子佛里特（Morgan Everett）日前在推特上傳一張照片，透過照片可以看到，一張星巴克的桌子上擺放著一杯飲品、電腦、手機，畫面中還可以看到一個耳機與包包就這樣放在椅子上。而這種畫面對於台灣人而言再熟悉不過了，單從照片看就能推測，很有可能是主人有事情，所以暫時離開座位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但這樣的畫面，看在身為美國人的佛里特眼裡，卻是非常的特殊，佛里特表示「我在星巴克做我自己的事情，而我隔壁的客人直接把他的手機、筆電、耳機、包包都留在位置上，然後消失的無影無蹤，完全不擔心有人會把這些沒人看管的物品拿走」而佛里特也表示「這也是我最喜歡台灣的原因之一」。

不少網友看到這則發文後，紛紛留言表示「有趣的是，在中國大城市中有著許多監視器，但人們還是不敢把東西放在桌上後離去」、「我也有遇過一對母女把東西就這樣放在桌上，好像根本不擔心有人會拿走」、「我在阿根廷的布宜諾斯艾利斯，我們這裡別說把手機放桌上後離開，店員甚至建議包包最好鎖在椅子上才不會被偷走」、「你要是在美國加州做這件事情，絕對是個非常愚蠢的決定」。而也有網友表示「就算我來台灣已經8年了，每次看到這個景象還是會受到震撼」。

延伸閱讀
華視狂出包進立院備詢　文化部、NCC被問「是否關華視」回這句
疫情延燒醫護壓力大　于美人友人1句話惹爆哭
5月完整接種疫苗國際客　入境泰國鬆綁「免持陰性證明、免落地採檢隔離」

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
快訊／威力彩9.5億開獎了！快來對獎翻轉人生　中7碼做夢都會
高雄「腳交女」又惹事！討錢不成還譙店員髒話　網怒：歸剛欸
本土+5108例　全台12縣市足跡一次看
李榮浩爆出軌！　楊丞琳霸氣回12字
明起居隔3+4！前台大醫揭「未來3大重點」
李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大回應了
醫師「到周玉蔻家採檢」爆爭議！陳時中證實：疾管署有通報區管
拆屋「牆壁倒塌」遭重壓　工人頭部重創慘死
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周玉蔻控新北聯醫「檢體污染」！網傻：亂咬醫護真的母湯

連2日破五千！本土+5108例　12縣市公布「49張確診足跡」一次看

嚴格媽突變慈母！熬夜女見桌上一罐秒懂「這是下藥吧？」網笑瘋

在星巴克見「1特殊景象」　老外大讚：是我最愛台灣的原因之一！

陳時中揭3+4拍板關鍵：國際研究潛伏期2.9天「新加坡72小時放行」

醫師「到周玉蔻家採檢」爆爭議！陳時中證實「疾管署有通報區管」

快篩陽性別衝急診！羅一鈞：「有警示症狀」才需要緊急就醫

實聯制「很快就會取消」！陳時中：社交距離App取代

遊客最愛1縣市累積破千！本土今年爆3萬6122例「確診地圖」曝光

1圖看懂居隔3+4新制！第4天起可搭大眾運輸外出「禁聚餐、餐廳內用」

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

周玉蔻控新北聯醫「檢體污染」！網傻：亂咬醫護真的母湯

連2日破五千！本土+5108例　12縣市公布「49張確診足跡」一次看

嚴格媽突變慈母！熬夜女見桌上一罐秒懂「這是下藥吧？」網笑瘋

在星巴克見「1特殊景象」　老外大讚：是我最愛台灣的原因之一！

陳時中揭3+4拍板關鍵：國際研究潛伏期2.9天「新加坡72小時放行」

醫師「到周玉蔻家採檢」爆爭議！陳時中證實「疾管署有通報區管」

快篩陽性別衝急診！羅一鈞：「有警示症狀」才需要緊急就醫

實聯制「很快就會取消」！陳時中：社交距離App取代

遊客最愛1縣市累積破千！本土今年爆3萬6122例「確診地圖」曝光

1圖看懂居隔3+4新制！第4天起可搭大眾運輸外出「禁聚餐、餐廳內用」

「李榮浩小三」當正宮面認：很迷戀他！楊丞琳秒尷尬⋯畫面被挖出

快訊／威力彩9.5億開獎了！快來對獎翻轉人生　中7碼做夢都會笑

月收入70K！竹科男「被綠3次」崩潰了　網秒揪1原因：跟你交往幹嘛

春季聯賽B組晉級隊伍出爐　台啤退賽文化大學替補第一

馬斯克收購推特成真？　路透：準備以430億美元出售公司

南韓青瓦台5月10日全面開放！　青瓦台時代正式落幕

母親節台北天成五人桌菜加贈6吋蛋糕　長榮各酒店推不同特色蛋糕

龜山王牌劉任右「青少棒開箱」　新明教練讚抗壓性不差

高雄「腳交女」又惹事！討錢不成還譙店員髒話　網怒了：歸剛欸

台南1商旅「免費宵夜吃到飽」　他環島挖掘爽爆！內行急喊：低調

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

生活熱門新聞

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

今本土增5108例！新北市1861例最多

即／高雄+123！恐怖麻將館又來了

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

疫情記者會「2度延後」！PTT刷一排驚：出大事了？

台南+63！軍營傳播鏈還在燒　海量足跡曝

台中+201最新足跡曝！阿妹演唱會添1人

新北20個小孩「15人PCR陽性」！前台大醫：離高峰越來越近

我確診了，該去哪裡隔離？一圖看懂「4收治原則」

兒居家隔離　衛生局卻說「不開證明」！家長氣炸

更多熱門

相關新聞

30歲男想獨立租屋…遭母報警嗆「幫我收屍」逼回家

30歲男想獨立租屋…遭母報警嗆「幫我收屍」逼回家

有一位上班族昨天（24日）在臉書「爆廢公社」貼出與母親的對話截圖，擔憂的詢問大家，他的母親總是以奪命連環叩的方式，並搭配瘋狂報警，嗆聲「來幫我收屍」等理由，強逼在外租屋的他，搬回家跟父母住，讓已經都30歲，想跟一般年輕人一樣獨立生活的他，被媽媽情緒勒索到很痛苦，不得已上網求助問大家，「有網友有相同經驗給予建議嗎？謝謝。」

才買戒指準備求婚　男踏上北海道死亡航程

才買戒指準備求婚　男踏上北海道死亡航程

星巴克4／26起加碼全品項買1送1

星巴克4／26起加碼全品項買1送1

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

白飯20元嫌貴…婦氣喊：我只吃半碗

白飯20元嫌貴…婦氣喊：我只吃半碗

關鍵字：

周刊王星巴克

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

網紅媽2小孩停課「秒訂飯店玩」！PO度假照被轟

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

今本土增5108例！新北市1861例最多

即／高雄+123！恐怖麻將館又來了

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

防疫保單之亂／富邦產續保反悔　金管會批「有點過份」！

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面