買好戒指準備求婚！22歲男生日與女友遊北海道　竟踏上死亡航程

▲日本海上保安廳正在尋找沉沒遊覽船乘客。（圖／翻攝自NHK推特）

圖文／CTWANT

日本北海道日前傳出有觀光船沉沒的事件，在23日下午1點15分於北海道知床半島近海，有1艘觀光船發生沉船意外。事發之初船上26人均下落不明，最後經過搜尋後，目前救難隊人員已經尋獲11具罹難者遺體。目前尚有15名船上人員還有待搜尋，而其中1名失蹤者的父親表示，兒子跟女友一同出海，戒指都買好了準備求婚，沒想到卻遇到如此意外。

根據《HBC》報導指出，22歲的鈴木智也是這次知床半島觀光船上的失蹤名單之一，他的父親、51歲的鈴木剛表示，兒子與女友一同出來遊玩，原本兒子打算跟交往多年的女友求婚，甚至連戒指都買好了，沒想到卻意外遇到這樣的事情。

鈴木剛也表示，在兒子上船的時候，自己甚至還曾收到兒子拍攝的影片，也看到兒子女友高興的神情。但之後就聽到了遊覽船發生沉船的意外。而諷刺的是，事發當天23日，正好是鈴木智也的生日。中間雖然曾前往當地進行遺體的指認，但目前為止都還沒發現兒子與兒子女友的身影。

根據報導，失事的船隻是隸屬於知床遊船公司旗下的KAZU1號，在事發當時，除了船長、甲板船員外，另外還有22名成人遊客、2名未成年兒童遊客，共計26人。

而KAZU1號在23日下午13點15分時，航行經知床半島西側的卡舒尼諾瀑布（カシュニの滝）時，突然對管轄區海上保安廳本部發出船頭部分進水，正在下沉，而整體船隻傾斜約30度左右的訊息，海上保安廳在接獲訊息後，急忙派員救助。

延伸閱讀

▸ 她遭閨蜜背叛變前女友 找上男方爸求安慰…搖身一變成繼母「前男友下場曝」

▸ 波蘭女學生來台學習 父母卻吵著「趕快嫁給台灣男友」

▸ 30歲男想獨立租屋…遭母報警嗆「幫我收屍」逼回家 他被情勒到崩潰了