嫌白飯20元太貴…婦氣：我只吃半碗　「尪暴怒摔盤子」餐廳傻眼

▲一名夫婦到餐廳用餐，不滿要被收20塊白飯錢，大聲咆哮摔盤子。（圖／翻攝爆料公社二社）



圖文／CTWANT

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文透露，一對夫婦到苗栗大湖一間餐廳用餐，店員明確跟他們告知白飯一個人要收20塊錢，沒想到餐點上到一半，婦人卻開始咆哮，不滿自己只吃半碗飯就要付20元，男子甚至爆怒摔盤子，行徑相當誇張。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，事發於22日中午12點左右，一對夫婦進到苗栗大湖鄉某間餐廳用餐，店員在點餐時有明確向2人說明一個人白飯20元，吃到飽，沒想到菜上到一半，婦人突然開始咆哮，「我吃半碗也要付20塊嗎？真是上了賊船！」

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婦人的老公還暴怒摔盤子，「之後店家請他們離開，沒收取任何賠償及費用，夫婦離開後，店家有立即報警備案！店家表示沒有想要他們賠償，只需要一個道歉」，但這對夫婦到案後，完全沒有想要道歉的意思，甚至還要求店家賠償她精神損失，讓原PO不禁嘆道「沒想到現在除了要防疫情，也要防沒品的奧客」。

貼文曝光後，讓許多網友相當傻眼，紛紛留言「我想對方只是想白吃白喝而已，總是要有藉口才能離開吧」、「故意的吧！有清楚告知當下沒表示反對，吃到一半才有意見，還摔盤，真沒品」、「這樣砸盤子糟蹋店家糟蹋食物，賠償損壞是基本，結果店家人也太好只要求道歉」、「提告毀損罪啊！奧客不必客氣」、「出來騙吃騙喝的」。

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