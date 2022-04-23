　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嫌白飯20元太貴…婦氣：我只吃半碗　「尪暴怒摔盤子」餐廳傻眼

嫌白飯20元太貴…婦氣喊：我只吃半碗　「尪暴怒摔盤子」餐廳傻眼

▲一名夫婦到餐廳用餐，不滿要被收20塊白飯錢，大聲咆哮摔盤子。（圖／翻攝爆料公社二社）

圖文／CTWANT

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文透露，一對夫婦到苗栗大湖一間餐廳用餐，店員明確跟他們告知白飯一個人要收20塊錢，沒想到餐點上到一半，婦人卻開始咆哮，不滿自己只吃半碗飯就要付20元，男子甚至爆怒摔盤子，行徑相當誇張。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，事發於22日中午12點左右，一對夫婦進到苗栗大湖鄉某間餐廳用餐，店員在點餐時有明確向2人說明一個人白飯20元，吃到飽，沒想到菜上到一半，婦人突然開始咆哮，「我吃半碗也要付20塊嗎？真是上了賊船！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

婦人的老公還暴怒摔盤子，「之後店家請他們離開，沒收取任何賠償及費用，夫婦離開後，店家有立即報警備案！店家表示沒有想要他們賠償，只需要一個道歉」，但這對夫婦到案後，完全沒有想要道歉的意思，甚至還要求店家賠償她精神損失，讓原PO不禁嘆道「沒想到現在除了要防疫情，也要防沒品的奧客」。

貼文曝光後，讓許多網友相當傻眼，紛紛留言「我想對方只是想白吃白喝而已，總是要有藉口才能離開吧」、「故意的吧！有清楚告知當下沒表示反對，吃到一半才有意見，還摔盤，真沒品」、「這樣砸盤子糟蹋店家糟蹋食物，賠償損壞是基本，結果店家人也太好只要求道歉」、「提告毀損罪啊！奧客不必客氣」、「出來騙吃騙喝的」。

延伸閱讀
3年「中3次大獎」…爽拿672萬獎金　幸運男激動喊：難以置信
台北市宣布下周「國高中免到校上課」　遭中央關切…副市長說話了
確診嬰送急診「空等1小時只拿藥」…媽急問發燒壓不下來怎麼辦？　醫竟回：打1922

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嫌白飯20元太貴…婦氣：我只吃半碗　「尪暴怒摔盤子」餐廳傻眼

捅鼻好難受！網瘋團購「日本製家用唾液快篩」　專家曝恐怖真相

禁PTT條列式報告！亞馬遜會議讓人驚訝　「寫作能力太差」不錄取

淡水街頭驚現「未來感爆改車」！阿公嬤蝦趴上路網看傻：外星人嗎

「快篩陰就解隔」標準太寬鬆？　陳時中：5天後已無傳染力

陳時中喊取藥「把鑰匙丟下樓」！外送工會聽傻：那現金怎支付？

明天媽祖生日！命理師曝「參拜3禁忌」　這10供品保證旺整年

台北國中、高中職改線上教學　家長質疑：小學生沒打疫苗卻要到校？

陳時中喊「可丟鑰匙下樓」！吳怡萱預言一行業要發了：部長叫我丟

健保署長李伯璋接觸確診警察　急取消行程「明天將快篩」

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

老公寓居隔怎下樓取藥？　陳時中：把鑰匙丟下來

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

嫌白飯20元太貴…婦氣：我只吃半碗　「尪暴怒摔盤子」餐廳傻眼

捅鼻好難受！網瘋團購「日本製家用唾液快篩」　專家曝恐怖真相

禁PTT條列式報告！亞馬遜會議讓人驚訝　「寫作能力太差」不錄取

淡水街頭驚現「未來感爆改車」！阿公嬤蝦趴上路網看傻：外星人嗎

「快篩陰就解隔」標準太寬鬆？　陳時中：5天後已無傳染力

陳時中喊取藥「把鑰匙丟下樓」！外送工會聽傻：那現金怎支付？

明天媽祖生日！命理師曝「參拜3禁忌」　這10供品保證旺整年

台北國中、高中職改線上教學　家長質疑：小學生沒打疫苗卻要到校？

陳時中喊「可丟鑰匙下樓」！吳怡萱預言一行業要發了：部長叫我丟

健保署長李伯璋接觸確診警察　急取消行程「明天將快篩」

打球吵到女兒讀書！瘋狂大媽「手撕籃球場地皮」　學生全看傻眼

韓國《LOL》亞運選拔成宿營團…kkOma親上戰線受轟　韓媒爆有意請辭

特戰士官下屬驚爆借50萬「一位好班長被高利貸糟蹋」：真的很想哭

各國開始鬆綁　泰國、加拿大宣布「打完3劑」入境免PCR

「房間租男生好」房東曝親身經驗：體貼又安靜　一票同行全點頭

嫌白飯20元太貴…婦氣：我只吃半碗　「尪暴怒摔盤子」餐廳傻眼

類暗黑手遊《火炬之光：無限》封測展開　主打高自由、爽快割草感

上海政府發放防疫大禮包！居民打開見「過期食品」氣炸

獎勵快篩「陽性發4500元」！河北石家莊出招　遼寧阜新一度加碼2萬

俄名將轟溫網禁賽根本歧視！　白俄擬採法律行動

轎車勇敢往大車方向切 直接撞上！失控大翻轉

生活熱門新聞

明天媽祖生日！命理師曝參拜3禁忌

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

陳時中稱把鑰匙丟下樓！工會：那怎付錢？

篩陰就解隔？陳時中：5天已無傳染力

獨／「你小孩被匡列了」　安親班通知家長才知

今晚起全台有雨　1區雨勢最猛

「4生肖」年底前要出運了！

接種站現人潮搶疫苗！她轟當排隊的人傻子

染疫居家照護想用清冠一號　2管道看診領藥

淡水現未來感爆改車！阿公嬤蝦趴上路網看傻

阿翰「九天玄女片」笑點在哪？網推爆這1點

台灣「史上最頂科系」誕生？網喊賺翻...老鳥卻搖頭

陳時中建議「把鑰匙丟下樓」　網：1商品要熱賣了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

16歲少女疑打疫苗亡　臉凍到不成人形無法下葬

明天媽祖生日！命理師曝參拜3禁忌

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

男跌進50條鱷魚池中　被5鱷魚分食

經血失控！OL墊「42cm衛生棉」滴滿地：不想切子宮

第一眼先看到鯊魚還是腳？

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

買維他命竟害姪子口吐泡沫　媽媽嚇壞衝學校

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

徐凱希確診！朱芯儀罹癌化療6次「跟她同場錄影」緊急做PCR

Fed暗示升息2碼　道瓊跌500點

更多

最夯影音

更多
淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面