台南+46　阿妹演唱會衍生+4！八方雲集、全國電子、壽司郎列足跡　

▲台南市長黃偉哲24日公布新增46確診個案，感染源疫調待查17名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲24日公布新增46確診個案，包含3名火鍋店職場衍生個案、2名托育人員衍生個案、4名由阿妹演唱會衍生至關廟羽球館之個案、2名仁德羽球館活動相關、2名游泳池活動相關、2名科技廠職場接觸者，11名為確診者同住家人接觸者、3名具外縣市活動史，以及感染源疫調中個案17名。

台南市長黃偉哲指出，今天全國是5092例，台南市新增46位，中央流行疫情指揮中心公告是47位，其中有1位轉到金門去，因為是屬於金門的個案，這46位中間有包括4個是阿妹演唱會的，還是在產生新的案例，然後演唱會的個案又有2個跑到仁德羽球館，因為他們打球時都脫掉口罩，有高度危險性；另外2名是游泳池活動相關的部分，另外2名是原先的科技廠的職場接觸者，另外有11名是確診者案例的同住家人，所以他們是已經被匡列住的，沒有在外面趴趴走的，這11位陰轉陽。另外，其它有3名是有外縣市活動史，還有17個是在疫調中，相關疫調足跡還在找。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲市長說，台南市的確診者雖然比較少一點點，但是疫調人員也相當辛苦，想想看46位一個一個的疫調他們的接觸史，儘管中央縮短疫調期，就是說縮短足跡的公告期，以前公布4天的足跡，現在公布2天的足跡，即便是這樣子還是相當的繁雜，還是不要染疫是最好。

黃偉哲說，雖然今天全國是5092例，台南市46位不到1％，但是還是要呼籲各位市民朋友，染疫的話自己也困擾，即便轉成中重症的機率比較低，但是對自己的日常生活及免疫系統，或是自己的健康都有一定程度的打擊，所以不要染疫的話盡量不要染疫，如何不要染疫，疫苗跟口罩還是二大利器，請大家一定用配合。



台南市衛生局長許以霖指出，24日公布之本土病例包含21例男性、25例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，發病日介於4月20日至4月23日，其中包含7例為無症狀感染。其中包含7例為無症狀感染。經分析確診者打3劑疫苗佔54％、打2劑17％，打1劑4％，其他是因無法接種或未接種疫苗，有症狀高達86％。

24公布之個案於可傳染期間曾出入北區麻佬二手作麻辣、富邦銀行東寧分行、富邦人壽南鑛分行、健身工廠中華廠、台糖虎山高爾夫練習場、安平區八方雲集華平店、全國電子崇德門市、中西區賓士KTV中成店；23日疫調中個案於台南市活動範圍包含家樂福仁德店、特力家居台南館、台南市仁德區圖書館、壽司郎台南西門路店等地，請同時段曾於前述場域出入的市民落實自我健康監測，若出現身體不適或疑似COVID-19症狀，請儘速就醫採檢。