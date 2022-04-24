快訊／機車停路旁...台南騎士離奇落水　送醫搶救中

▲台南市永康區鹽水溪畔24日上午發生有男子落水事件，消防人員下水救起該名溺水騎士，馬上送醫急救，詳細落水原因由永康警方調查釐清中。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康鹽水溪畔24日上午11時4分許發生男子落水事件，台南市消防局據報出動新市分隊、鹽行分隊消防人員前往搶救，消防人員發現係1名66歲楊姓機車機士不明原因摔落道路旁鹽水溪內，人載浮載沈，被熱心民眾發現報案，消防人員下水救起該名溺水騎士，馬上送醫急救，詳細落水原因由永康警方調查釐清中。

台南市消防局119報案台於24日上午11時4分許據報，永康區鹽水溪畔有人溺水，在水中載浮載沈，119馬上派出新市分隊、鹽行分隊消防人員前往搶救，消防人員到場發現疑係機車不明原因車禍，騎士因而飛離摔落道路鹽水溪內而溺水，消防人員下水救起該名溺水的66歲楊姓騎士，有生命跡象，馬上以救護車送台南市立安南醫院搶救。

消防人員擔心該名騎士車禍發生時是否有載人，除請救護人員詢問該騎士是否有載人外，仍持續在現場查訪搜救，直到中午12時許，確認該名騎士只有1人騎車沒有載他人，消防人員才停止救援收隊。

台南市警永康分局據報派員前往現場勘查，發現該楊姓男子的機車停在鹽水溪畔，機車是站立的，沒有煞車痕，車體沒有明顯被被撞擊跡象，研判應非車禍造成，且機車鑰匙已拔，口罩在車上，車上沒安全帽，河面上浮一個便當，因楊男目前在醫院救治中，詳細落水原因由警方進一步調查釐清中。