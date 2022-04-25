3＋4政策曝光！自主防疫禁內用、可正常上班　黃珊珊：沒有實質意義

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，針對居家隔離天數以及匡列範圍進行討論，同意居家隔離改為「3＋4」，以及縮小匡列範圍等新制。國民黨台北市議員王鴻薇質疑，「3＋4」究竟能否日常工作？剛與指揮中心開完會議的台北市副市長黃珊珊回應，4天屬於自主防疫，除了部分行為外，可以正常上班，不過北市認為「沒有實質意義」。

台北市長柯文哲赴台北市議會專案報告。王鴻薇25日表示，所謂「3＋4」就是隔離3天、另外4天是否為自主健康管理？但是指揮中心的答案很籠統，只說不能參加大型活動、餐廳內用，但假設未來市長、副市長被居家隔離，能不能主持記者會？柯文哲則回應，「線上（主持記者會）當然可以。」

▲柯文哲赴北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

王鴻薇再追問，那被「3＋4」的民眾可否主持或參與商品發表會？老師能否授課？選手能否參賽？導遊能否帶團？這些都是民眾一般日常工作。柯文哲強調，重點不是口號而是內容，自己早上就有開會說「執行上得講清楚」。

剛與指揮中心結束視訊會議的黃珊珊補充道，會議中稱「3＋4」裡面的4天叫「自主防疫」，必須要每天進行快篩，快篩陰性者可以外出工作、採買生活必需品，但外出必須全程佩戴口罩，並禁止以下行為，包括餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所、與不特定對象接觸，「所以可以上班。」

▲由於正處居家隔離狀態，台北市議員張斯綱採視訊方式對柯文哲質詢。（圖／記者李毓康攝）

而因為參加資深媒體人周玉蔻節目錄影，造成被居家隔離的台北市議員張斯綱透過視訊質詢，倘若「3＋4」要上路，那正在居家隔離者是否馬上適用？黃珊珊回應，如果確認的話，中央可能會在下午宣布施行時間。

至於台北市是否已經準備好「3＋4」新政策？黃珊珊強調，台北市今天有具體建議，「『3＋4』對我們來說沒有實質意義，因為台北市每天確診上千例，居家隔離4、5000人，3天時間連居家隔離書都還沒開出來，這是我們現在認為不可行的事情。」

黃珊珊表示，今天台北市已有具體說明，台北市、新北市希望採取居家隔離部分，希望試辦「自主健康管理加上快篩」，才能減輕基層人員工作量，目前最大量能花在開立居家隔離書，但台北市希望將所有量能放到管理確診者，而不是一天到晚在開居家隔離書。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）