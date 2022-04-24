下一步是教職員！柯文哲拋「醫護以篩代隔」　北市：有案例就啟動

▲柯文哲赴中山區級關懷中心。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲24日上午拋出醫護、防疫人員「以篩代隔」計畫，倘若醫護或防疫直接相關人員被匡列居隔，可以每天快篩，陰性即可恢復上班；台北市副市長黃珊珊則說，以篩代隔對象下一步將納入公共運輸、批發市場、學校教職員。對此，台北市衛生局則回應，醫護「以篩代隔」只要有案例就會立即啟動。

柯文哲24日視察中山區關懷中心，被問到是否要拍板醫護人員「以篩代隔」？柯文哲回應，醫護與防疫直接相關的人員得優先處理，就算被匡列居家隔離，標準動作應是每天早上做快篩，倘若陰性就繼續上班，陽性則撈出來，才可以確保系統運作，且可以的話「今天就開始（上線）了。」

而黃珊珊24日中午受訪時也說，中央本來就開放醫護以篩代隔，聯合醫院已開始實施，接下來要開放的防疫人員包括關懷中心、衛生局、環保局、警消等防疫第一線同仁，人數大約達到千人，且都打過第3劑疫苗。

媒體追問何時上路？黃珊珊透露，今天就會開始執行，下一步將納入公共運輸、批發市場、學校教職員等，並會慢慢開放，以因應將來確診數量爆發。

台北市衛生局24日下午召開防疫記者會，被問到北市「以篩代隔」規劃是否上路？衛生局發言人紀玉秋回應，目前主要針對第一、二類人員，也就是維持醫療與防疫量能的人員，包括環保局、消防局和警消等，但要以篩代隔也有必要條件，例如打滿3劑、良好防護措施等，若經衛生局評估是高風險接觸者，仍要依照規定居家隔離和自主健康管理。

至於醫護「以篩代隔」最快何時上線？紀玉秋指出，柯文哲上午指示即日開始，但因為今日無類似確診個案，所以不會匡列這類密切接觸者，目前還沒有「以篩代隔」，但「如果有的話，就會立即啟動。」