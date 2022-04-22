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桃園採檢站陽性率破2%！最新RT值曝　鄭文燦：4天確診就倍增

▲▼桃園市長鄭文燦0422。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

指揮中心今(22日)公布全台新增本土3766例，其中桃園市增加588例，市長鄭文燦下午召開防疫記者會，表示目前採檢站陽性率已經突破2%，代表疫情已經有社區流行現象，且就目前數據來看，RT值已經達1.5左右，也就是說4至5天確診人數就會倍增。

鄭文燦表示，桃園今新增的588例中，18歲以下有102人、18歲至64歲有465人、65歲以上則有21人，目前情況來看，長者確診還不到5%，但後續仍會密切注意。

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鄭文燦指出，目前桃園採檢站累計採檢20萬8000人左右，觀察數據，16日以後陽性率穩定突破2%，甚至還有單日3%的情況，代表已經有社區流行現象、有不明感染源，其中感染者輕症或無症狀的比例增加，目前採檢結果分析，Ct值大於30的確診者，已達二至三成，也就是說之前已經感染過、進入恢復期，因此Ct值才會比較高，傳播力也相對大幅降低。

鄭文燦說，如果用RT值來計算，觀察這幾天的數據，目前RT值已經提高到1.5左右，按照這個數字計算，確診人數4到5天就會倍增，預估病例數還會不斷提高，居隔人數也會持續增加，必須注意、提升醫療量能。

針對學校情況，教育局長林明裕表示，桃園市累計共177校停課，目前已有43校復課，師生確診情況為教師25例、學生414例；匡列居隔教師392人、學生4730人。

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