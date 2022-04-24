北市＋1027例！4區確診破百　居家照護4重點「離房上廁所得戴口罩」

▲台北市4月24日確診分佈。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心24日公布，全台新增5092例本土個案，以新北市1731例最多，其次是桃園市1071例、台北市1027例。台北市衛生局表示，台北市萬華區、大安區、中山區和文山區確診數破百，並公布居家照護注意事項。

台北市衛生局24日下午召開防疫記者會，發言人紀玉秋表示，台北市新增1027例本土，分別居住於萬華區159例、大安區106例、中山區104例、文山區101例、大同區92例、信義區90例、士林區81例、內湖區67例、中正區及北投區各66例、松山區60例、南港區35例。

紀玉秋指出，如果民眾為無症狀及輕症確診者，符合69歲以下無血液透析、無懷孕符合居家照護條件，且非65至69歲獨居者，可採用居家照護進行療養。

而紀玉秋也公布居家照護期間的4項配合事項，第一為在家中請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間，如需共用衛浴設備，請於浴厠備妥稀釋後的漂白水或酒精，於確診者及同住者每次使用後進行消毒。

紀玉秋提及，第二為家中共用空間儘量對戶外開窗確保空氣流通，每天使用稀釋後的漂白水（當天泡製，以1份漂白水加49份的冷水）、1000ppm 次氯酸鈉或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。

紀玉秋表示，三為確診病患若離開個人房間使用浴廁須佩戴口罩，同住者因必要照顧需求須進入確診者房間或接觸確診者時，雙方均須佩戴口罩，並於照顧確診者前後均需執行手部衛生；第四點若有不適症狀緊急就醫，以119救護車為原則，防疫計程車、同住親友接送或自前前往等方式為輔，非緊急就醫需求，可撥打聯合醫院各院區電話聯繫遠距醫療團隊評估。

最後，紀玉秋強調，民眾如有其他生活協助需求，可撥打區級關懷中心電話尋求相關協助，詳情可上台北市Covid-19專區、台北市居家照護關懷中心查詢，或致電台北市防疫專線（02）2375-3782。