宜蘭收容所爆恐怖傳播鏈！篩檢276人有208確診　累計244人染疫　

▲宜蘭今 （24）確診人數首度破百，新增122例。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

指揮中心24日宣布台灣新增5092例本土病例，其中宜蘭縣新增122例，首度破百。晶園會館喜宴案新增9人，魚販群聚案再新增4人，由於該案持續有新增人員確診，衛生局將於25日下午在大溪漁港提供篩檢服務，請有需求的民眾前往篩檢。

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南澳鄉部分，今日新增17人確診，其中4人跟晶園喜宴案相關、1人與金岳喜宴相關、另外12人感染源尚待釐清。

在校園方面，今日新增確診的學生數共9人、教職員1人，新增全校停課為金洋國小1校、新增部分班級停課為馬賽國小1校，受影響學校共49校，116位學生、8位教職員確診。至於其它個案部分，目前10人已知感染源，其餘個案感染源尚待釐清中。

此外，近日移民署宜蘭收容所確診人數不斷增加，縣長林姿妙表示，縣府在4月22日協調醫療團隊進駐設站篩檢，當日篩檢276人，其中208人結果為陽性，目前篩檢出的208人未有案號，收容所傳播鏈累計244人確診，其中205位是收容人、35位是工作人員、4位是親屬。收容所確診者除了本國籍工作人員外，收容人皆為外籍移工。

林姿妙表示，衛生局正持續透過篩檢找出社區確診者，也再次提醒民眾，截至5月15日前，每周三、五、日上午10點到下午1點，於金岳籃球場設置戶外篩檢站，請有症狀或疑慮者儘快接受篩檢。