北海道26人船難尋獲9人！8人無意識1狀況不明　可能意外原因曝光

▲這起26人船難事件已尋獲9人，8人無意識、1人狀態不明。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道觀光船23日在知床半島附近海域發生意外，船上26人全數失聯。當局現正持續進行搜救，截至目前，日方救難人員總計發現9名疑似乘客或工作人員，已知其中8人處於意識不明狀態，剩餘1人狀況不明。然而令人關注的是，當天海象狀況並不佳，當地海象資訊顯示，浪高從1.9公尺突然暴增至3公尺。

日本放送協會（NHK）報導，依據24日搜救行動結果，在知床岬海面周邊相繼救起7人，全都處於無意識狀態，緊急送醫，到了日本時間上午11時左右，又有2人獲救，目前有17人待援。截至目前，9名獲救者的姓名、年齡、身體狀況等更進一步的相關訊息均未公開。

▲日本警消人員24日協助搜救。（圖／路透）

依據先前船公司的說法，所有乘客及工作人員都有穿上救生衣。但海上保安廳表示，在目前獲救的9人之中，只有5人當時身上有穿救生衣。

海上保安本部正與自衛隊聯手合作，針對現場海域周邊持續進行搜索，看看是否能繼續找到失聯者。第1管區海上保安本部總務部長中村至宏表示，目前已擴大救援搜索範圍，潮水流動時速2至4公里，若以經過10小時的時間來計算，就會被沖至20至40公里外的地方。

船首傾斜30度後失聯 觀光船通報訊息曝光

知床遊覽船公司的「KAZU 1」小型觀光船於日本23日當地下午1時10分左右，通報北海道第一管區海上保安廳，船隻行經知床岬西側時，船頭突然進水，隨後開始下沉，傾斜達到30度，透過無線電求助「船快沉沒了，引擎無法使用」。

據了解，船上船長1名、船員1名，其餘24人均是乘客，包括22名成年人和2名孩童，且海水的水溫可能只有攝氏2到3度。海上保安廳獲報後隨即出動5艘巡視船，以及2架搜救機趕赴現場，但抵達後，船隻和船上26人全數失聯。

▼船公司表示所有人都有穿上救生衣，但在9名獲救者中，只有5人身上有穿著救生衣。（圖／達志影像／美聯社）

海象不佳仍出海？ 浪高從1.9公尺變3公尺

只不過令人關注的是，事發當天海象並不佳。中央社報導，當天約莫到了中午時分開始颳起稍強風勢。觀光船從斜里町宇登呂漁港出海，根據海象資訊，當地下午1時左右的浪高約1.9公尺。

然而就在觀光船失聯通報進水的那一刻，也就是當地1時15分左右，測得的浪高約3公尺。札幌管區氣象台表示，當時海浪似乎突然變高，而當地漁民則說，因得知海象惡劣，所以大多數漁民出海後就決定放棄作業返港，「在這種情況下觀光船還是出港，我想可能有點太過魯莽」。