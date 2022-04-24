北海道觀光船沉船26人失蹤　今晨尋獲4人！狀況不明

▲日本北海道觀光船失聯，26人中已尋獲4人。（圖／取自知船遊覽船官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本北海道一艘遊覽船23日航行至知床半島附近海域時，發生意外下沉事故，雖然立即呼救救援，但當救難隊趕到時船隻和船上人員共26人卻全數失聯。經過一夜搜尋後，已尋獲4人，目前狀況不明。

《日本放送協會》NHK報導，第一地方海岸警衛隊總部今（24日）上午指出，一架警用飛機於凌晨5點05分，在知床岬海面上發現3人，5點45分時日本海岸警衛隊另一架飛機在附近岩石區域尋獲1人。目前4人已獲救，情況不明。

隸屬知床遊覽船公司的一艘遊覽船「KAZU 1」，23日下午1時10分左右，通報北海道第一管區海上保安廳，船隻行經知床岬西側時，船頭突然進水，隨後開始下沉，傾斜達到30度。海上保安廳獲報後隨即出動5艘巡視船，以及2架搜救機趕赴現場，但抵達後，船隻和船上26人全數失聯。

據了解，船上船長1名、船員1名，其餘24人均是乘客，包括22名成年人和2名孩童，目前所知所有人都有穿上救生衣。

報導引述當地漁業協會指出，知床海域海浪非常高，當天上午出海捕魚的漁船也在中午前就臨時返港避浪。根據知床遊覽船官網資訊，KAZU 1是可以容納65人的小型遊覽船，該艘遊覽船23日上午10時出港，原定要在知床岬折返，並在下午1時回到港口，沒想到卻遭遇意外。