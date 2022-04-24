嘉義大林萬國戲院力邀《捍衛戰士》續集上映　招牌周潤發換阿湯哥

▲ 大林萬國戲院原先外部看板為英雄本色及港星周潤發。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮萬國戲院在當地文史工作者暨鎮民代表江明赫長期維護下，不僅引進各場歌舞秀，也陸續藉由戲院場館引進各式樣藝文活動及演出，近日他端出新的菜，打算寫給製播《捍衛戰士：獨行俠》的電影公司，邀請影片短期於萬國戲院播放，更為此邀請電影看板畫師張玉村老師為電影中男主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）手畫看板，期待吸引更多人對於萬國戲院的重視。

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江明赫表示，打算在歷史建築萬國戲院上請員林手繪看板畫家張玉村老師，畫一個最新的《捍衛戰士》（Top Gun） 3D立體看板，來取代《英雄本色2》，也努力爭取看看能否Top Gun 5月27日上映期間，萬國戲院也能成為一個短期首映戲院，每天上午10-12點、下午2-4、4-6點與晚上7-9點也來播放，並將用Epson贊助的最高流明的雷射4K投影機，給大家最棒的視聽效果，為此他也在戲院下方也畫一個大的湯姆克魯斯人物看板給大家拍照。

職業軍人退伍的江明赫，因為推動萬國戲院重生，而獲得鄉親的支持，不僅用手推車當宣傳車，還用手搖留聲機放送老歌，十分復古，選民對他留下深刻印象，競選大林鎮代表當選經費只花了4萬8，堪稱最省錢的選舉。

大林萬國戲院70年代因生意不好被迫結束營業，長時間無人清理，導致戲院宛如廢墟，江明赫多年前接手後，如今成民眾造訪時打卡拍照熱點。