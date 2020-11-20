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大林民代力促日片萬國戲院開拍　完全飼育23日公演網路互動

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▲▼ 大林慢城注活力，完全飼育在台公演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大林民代江明赫(右)促成日劇完全飼育在萬國戲院拍片。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

萬國戲院位於嘉義縣大林鎮，是大林鎮全盛時期四間戲院之一，幾經荒廢，在地居民從新注入新面貌，也獲日本導演青睞，來台拍攝電影「完全飼育」，23日舉行公演，導演與演員將透過網路遠距方式與當地鎮民互動。


萬國戲院是由在當地望族樊家所經營的戲院，於民國五、六零年代開業，是許多藝人的童年回憶，如許乃麟、林青霞都是大林出生的藝人，但因影視產業型態轉變加上人口外移的關係，萬國戲院一度歇業，轉型為卡拉OK，但是失敗，後來又被閒置多年。

萬國戲院對於大林鎮民有著特殊情感，由江明赫推動在地文史工作復興大林，江明赫認為，萬國戲院不只是放映電影、看布袋戲及唱歌仔戲，座椅搬開變成喜宴場所，小時候也是迎接開學或舉辦畢業典禮都在戲院，更是凝聚在地人的社區活動中心。也因戲院扮演承載在地文化記憶的重要角色，江明赫決定返鄉重整萬國戲院。


而來台拍攝完全飼育的導演竹中直人，曾出演過多數影視作品，如交響情人夢、肥龍過江等，而這次為了拍攝完全飼育，原定在花東某老戲院拍戲，因故改為萬國戲院為主要拍攝地點，江明赫認為，這次日本著名導演前來拍攝，可以增加大林的知名度，在經過國際慢城協會推動慢城旅遊，促進更多外地遊客前來大林觀光。

▲▼ 大林慢城注活力，完全飼育在台公演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲完全飼育在嘉義大林公演 。（圖／記者翁伊森翻攝）


首部完全飼育於一九九九年上映，如今已拍攝到第九部，已有多年歷史，首度來到大林拍攝。完全飼育這部電影是根據非小說家松田美智子的小說《高中女生的綁架與繁殖》，描繪一個孤獨的女孩與一個孤獨的中年男人之間扭曲的純潔愛情的終極愛情故事不僅在日本而且在亞洲國家中也是如此。


完全飼育是由竹中直人指導，內容描述有關性的一部特殊電影，這部電影，整個劇組+演員+翻譯人員不到40人，在2週的時間內，在完全陌生的場域（原本不是要在萬國戲院拍攝）完成了看似不可能的拍攝任務，而95%的場景都是在大林、在萬國戲院拍攝，更從這部電影的拍攝過程中，看到日本朋友的敬業精神。

▲▼ 大林慢城注活力，完全飼育在台公演 。（圖／記者翁伊森翻攝）


萬國戲院地址： 622嘉義縣大林鎮平和街21-7號
公映時間:2020年11月23日(免費入場) 臉書搜尋:萬國戲院

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