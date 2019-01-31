蚵殼加工廠擬設嘉義大林鎮　鎮代罵「盤子」鎮長火大翻桌

▲▼台糖牡蠣殼加工廠擬設大林，座談會場面火爆，最後因地方意見分歧作收。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣糖業公司預計將原先規畫設立在東石鄉的「牡蠣殼加工廠」遷往嘉義縣大林鎮大林糖廠興建，由於大林鎮多數鎮民並不知情，昨晚台糖開座談會邀地方仕紳及民地代表聽取簡報，過程煙硝味瀰漫。直到會議尾聲，鎮民代表江明赫一句「你鎮長是把我們大家當作『盤子』嗎？我們今天是要聽什麼？」大林鎮長簡志偉直接翻桌往前衝、飆出五字經表達不滿，雙方人馬更一擁而上，場面整個陷入混亂，警方隨即介入制止，會議最後無疾而終。

簡志偉表示，江姓民代質疑昨天的座談是他的「個人秀」，讓他相當不服氣，加上江質疑語氣較大聲，他表示「身為鎮長，不能被質疑公正性」，一時不慎才情緒失控做出翻桌，坦言這是錯誤示範。



江明赫則說，座談會從昨晚7點舉行到近9點，過程冗長，擔任主席簡志偉也沒讓台糖人員充分發言，也沒完整讓鄉親知道台糖設廠細節，失去舉辦座談會的意義，自己一時衝動質疑主席，「對不起，我太衝動了，讓整個場面混亂」。

據了解，台糖大林設廠規劃事前沒通知鎮公所，直到媒體披露後，不少鄉親打電話到公所詢問細節，但公所沒有資訊可提供，才匆促舉辦昨晚的座談會，邀請台糖說明建廠進度，及未來將辦幾場說明會與鄉親溝通。