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陳時中急找首長開防疫會議　侯友宜拋居隔轉型：北北基桃先試辦

▲▼新北市長侯友宜23日出席由中央流行疫情指揮中心召開與六縣市首長(衛生局長)防疫視訊會議。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜出席6縣市首長防疫視訊會議。（圖／新北市府提供）

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心23日上午緊急召集雙北、桃園及基隆等6縣市首長開會，討論防疫措施與策略。新北市長侯友宜會中拋出，建議北北基桃先試辦居家快篩、自主健康管理，強調防疫不分你我，應該區域一致性做居隔轉型。

侯友宜今天在中央的防疫會議表示，疫調的過程當中，必須要面臨居隔轉型，重點要擺在高風險族群裡面最重要的「同住家人」，方向擺對，所以相對的要採取的方式也要對，要採取的是居家快篩跟自主健康管理，這個族群把他匡在居家快篩跟自主健康管理，然後就可以把疫調非常容易簡化掉，只有用這樣的方式，才能夠減少居家隔離的這些人數，可以保持社會的正常動能，還有確保醫療量能。

侯友宜舉例，如果以一個生活圈講，第一個建議是把北北基桃同一個步驟做，北北基桃是同一個生活圈，這樣大家共同因為不一樣嘛，北北基桃一個區域做，那這個區域就像陳時中說的高風險比較多的，那北北基桃就先做，那大家一起努力，這個區域先來試辦。

侯友宜表示，如果各縣市跟北北基桃狀況不一樣的話，是不是能夠准許新北市來先試行，就像就像居家照護一樣，由新北市先來試做，建議陳時中，大家一起努力，因為防疫沒有分你跟我，所以區域的整個一致性的同一個步驟去做居隔轉型，是現階段最重要的一個關鍵點。

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