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社會 社會焦點 保障人權

月入10萬OL「身體對折」陳屍合歡山！前夫崩潰喊：我對不起妳

黃清波殺害前妻陳女後，棄屍合歡山谷。

圖文／鏡週刊

15年前，1名男子不滿罹患小兒麻痺的前妻糾纏，假意載她出遊，卻在飲料中摻入安眠藥將她昏迷殺害，並將屍體丟下合歡山谷。警方根據死者的手機通聯紀錄，並調閱高速公路休息站的監視器畫面，鎖定其前夫涉有重嫌，雖然凶手辯稱前妻是不慎墜谷，但法醫相驗後發現，屍體骨折處並沒有出血反應，認定是死後墜谷，戳破凶手謊言，順利替死者申冤。

案發時，家住屏東的45歲陳女，雖因小兒麻痺行動不便，但個性積極樂觀，也很有生意頭腦，除了在超市內經營公益彩券投注站，也擔任保險業務員，月入曾達十餘萬元。在事業有成後，幼時失學的她重拾書本讀國小補校，畢業時還拿下縣長獎，親友都對她讚譽有佳。

初戀嫁賭徒　百萬填錢坑

由於肢體殘障的關係，陳女年輕時感情生活空白，第一次談戀愛就遇上舌燦蓮花的黃清波，因黃曾有過3段婚姻，陳女親友都覺得黃不太可靠，但陳女心意已決，2人在2003年步上紅毯。婚後陳女發現丈夫好賭，前後拿出一百多萬元，仍填補不了賭債錢坑，加上黃與多名女子往來密切，結婚1年半後，決定離婚。

由於黃清波還欠陳女100萬元，雙方協議將黃的汽車拿來抵債，餘款由黃按月支付1萬4200元，分4年攤還，因此離婚後，2人仍常為了錢聯繫碰面。另一方面，陳女離婚後還對黃念念不忘，甚至希望挽回婚姻，可是黃對陳女已無情意，認為陳女一再糾纏，且曾因他未如期支付債款，陳女帶人到黃家協調，雙方因此起了爭端，加深了他對陳女的怨恨。

陳女失蹤前，由前夫黃清波推著輪椅進休息站廁所，留下最後身影。（翻攝畫面）

遭迷昏殺害　屍體丟懸崖

黃清波後來索性離開屏東搬至台南，並結交周姓女友，不過，每個月還是與陳女相約高速公路關廟休息站碰面交錢。2007年2月10日，陳女到關廟休息站取款，並邀黃一同到花蓮拜拜，黃藉故拒絕，但陳女仍一再邀約，黃不堪其擾，2月底佯裝同意，同時也萌生殺人念頭。

黃清波預先在飲料中摻入安眠藥，誘使前妻喝下，最後痛下殺手。

2007年3月2日深夜，黃清波由周姓女友開車載至關廟休息站後，與陳女在停車場碰面，再由他開著陳女的車前往花蓮。黃之前曾住過南投縣國姓鄉，熟悉南投經合歡山至花蓮的路況，出發前，他早已預謀將安眠藥加入飲料中，讓陳女喝下昏睡，再趁機予以殺害，同時也事先選定隱密的山區路段作為棄屍及棄車地點。

隔天凌晨2點多，黃清波開車抵達合歡山區時，陳女已因藥效陷入昏迷，黃見狀趁機將她殺死，並繼續把車開到事先選定的隧道口前150公尺處，將屍體丟下懸崖，隨後開車前往南投仁愛鄉昆陽休息站，與前來接應的周姓女友會合。

黃清波將前妻的車開到無護欄的山路邊，從車外鬆開手煞車，讓車衝落山谷。

遺物沿路丟　轎車墜山谷

黃清波前往昆陽休息站途中，陸續將陳女放在車內的鐵鞋、柺杖、輪椅丟棄在路旁山谷，與周女會合後，又將陳女的汽車開往沒有護欄的偏僻山路。黃把車停在路邊後，拿走裝有陳女證件的行李袋，接著卸下車牌，最後站在車外，將手伸入車內鬆開排檔及手煞車，讓車衝落200公尺深的山谷，再與周姓女友開車返回台南。

陳女外出後遲未返家，也沒聯繫家人，家人十分擔心，但打她手機都不通，最後由妹妹出面向屏東縣警局內埔分局報案協尋。警方調出陳女的手機通聯紀錄，認為黃清波涉嫌重大，將他約談到案，但黃只坦承有聯繫過前妻，其他一問三不知。由於缺乏直接證據，警方只能放人，並繼續蒐證。

直到同年4月，警方調出關廟休息站的監視器畫面，黃才坦承載陳女出遊，並企圖下藥，但未成功迷昏，還堅稱是她坐在路邊護欄看風景不小心墜崖死亡，他因害怕才將陳女的東西沿路丟棄，並讓車衝下山谷。

警方認定黃清波（左）涉嫌重大，將他帶至合歡山區尋找陳女屍體。

警方認為黃清波殺人嫌疑重大，但因陳女屍體未尋獲，無法將黃列為被告，只能以「徵得他同意」的方式繼續偵辦，並帶他到合歡山區搜尋。警方找到陳女被丟棄的皮包及墜谷的轎車，之後依黃的指引，派人從隧道口附近吊掛搜尋，才在距離路面約20公尺的山壁處，找到陳女的手機、毛襪及髮箍等物品，並在山壁下方發現血跡反應。

警方研判，陳女如果不慎跌落山谷，應該會被樹枝或突出的岩壁卡住，但從現場狀況看來，陳女應該是被人抱起後丟下山谷，因為天色已暗，警方決定隔天繼續搜尋。

值得一提的是，警方第2天出動前，突然聽到烏鴉啼叫，投入搜救十多年的義消認為，依原住民習俗，烏鴉不吉祥，既然出現「不祥之物」，他有把握一定會找到屍體，而且有預感「今天就可以找到」。陳女的弟弟指出，姊姊「生愛著黃清波，死也愛著黃清波」，儘管遭黃殺害，也不願害黃，警方押著黃在現場搜尋一定找不到屍體，所以要求警方別帶黃深入山谷。

陳女弟弟拿著姊姊的遺照，不捨她被前夫殺害、棄屍山谷。

應陳家要求，警方自行前往搜尋，說也奇怪，當天原本天氣晴朗，但上午11點半左右，突然從谷底飄起一大團雲霧，不久便找到陳女的屍體。更詭異的是，屍體尋獲後，雲霧即飄上天空消失無蹤。下午3點20分，當陳女的屍體吊上中橫公路時，更大一團雲霧又從谷底飄起，遮蔽山谷，巧合的是，當天正是陳女死後的「七七」四十九天。

警方在合歡山谷中，陸續尋獲死者陳女的隨身物品。

 

警方花了2天，終於在合歡山谷尋獲陳女屍體，並吊掛至中橫公路。

稱意外墜谷　被法醫打臉

陳女屍體被尋獲時，長蛆腐爛，幾乎只剩骸骨，警方帶著黃清波確認死者的衣物及身分，他跪拜道歉，並連說9句「對不起」，最後再說一句：「我對不起妳！」警方則是在陳女屍體前將黃戴上手銬、腳鐐，並依殺人罪嫌帶回警局偵訊，最後移送地檢署偵辦。

陳女屍體被尋獲時，正好是死後七七四十九天，凶手黃清波（右）當場下跪道歉。

雖然黃清波始終辯稱，陳女是自己不小心墜崖，但法醫相驗遺體發現，死者的頭部、四肢及軀體雖有多處骨折，但骨折處卻無出血反應，若依黃所言生前墜谷，骨折處應會有出血反應，所以判定是先遭殺害後，才被拋落山谷。

不過，因屍體被發現時已經腐爛，黃清波從頭到尾都堅持死者意外墜谷，究竟他是如何殺害前妻，至今仍是個謎。不過，法院認定他確實殺人，最後將他依殺人罪判處無期徒刑定讞，要他為自己的罪行付出代價。

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