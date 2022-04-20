人夫被控棄癌妻A保險247萬　女業務出庭暴哭：不要問，我會想死

▲人夫被岳父母控告，涉嫌在分居後盜領癌妻的身障補助以及保險年金。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子被岳父母控告，在妻子罹患特殊疾病後沒幾年，就把病妻留給岳父母照顧，自己搬出獨居，卻仍涉嫌拿妻子的郵局提款卡，持續盜領政府發放給妻子的殘障補助津貼、以及人壽險期滿養老金，如今張妻病逝，岳父母控告張男A走247萬元。台北地檢署調查認為，無證據證明張有冒名竄改保險合約，僅依侵占津貼13萬元罪嫌起訴張男。

張姓男子的妻子在2002年間罹患代謝性腦病變及臼齒後鱗狀細胞癌，逐漸失智失去生活自理能力，需要人24小時照護，原本張男和妻子一起住在娘家，還特地去郵局幫張妻開戶，用來領取政府發放的身心殘障補貼每月4000元，到了2012年底，張男因故搬家，自己在外面獨居。

2020年9月，岳母覺得女兒狀況實在不行了，向法院聲請監護宣告，由岳母擔任監護人，但女兒仍在同年底不幸過世，岳父母這才發現，張男過去幾年持續到郵局提醒政府輔助津貼外，還涉嫌2008年偽造妻子的簽名，把人壽險的生存年金匯款帳戶，也變更成這個郵局帳戶，總計張男涉嫌侵吞247萬餘元。

檢察官為調查保險契約變更問題，傳喚承辦的黃姓女業務員作證，黃女堅稱當時有獲得被保險人，也就是張男妻子當面同意，要把張男也列為壽險受益人，也能打電話詢問張男的岳母沒有異議，但被問到張妻為何會做這些變更時，黃女突然情緒激動落淚表示，「不要問了，不記得，再問我會想死。」

檢察官考量保險單上的簽名雖然變更，但與原本的張妻字跡相仿，且當時張妻並未被宣告受監護，雖然無法自理生活，但無證據顯示她沒辦法自己簽名，因此認為張男偽造文書、侵占保險金部分罪嫌不足，但張男多年來都沒有照顧病妻，卻連續4年領取政府提供病妻基本生活所需津貼，累計13萬6千元，則依侵占罪嫌起訴。