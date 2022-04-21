阿翰九天玄女降落爆紅　網激推「另1角色」：神到不行

▲阿翰近期一支「九天玄女」算命阿姨的影片爆紅。（翻攝自阿翰po影片臉書）

圖文／鏡週刊

YouTuber阿翰近日一支「九天玄女」算命阿姨的影片爆紅，成為網路熱門話題，事實上阿翰拍片以來曾經自創過許多角色，每個角色都相當有個人特色，累積不少死忠粉絲。有網友就在PTT詢問阿翰最好笑的影片是哪部？引起網友熱烈討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友昨（20）日在PTT八卦板以「阿翰最好笑的影片是哪部？」發文，表示看到臉書一堆人在討論九天玄女，後來發現是阿翰拍的新片模仿算命老師。不過他指出算命老師阿翰之前就模仿過了，「什麼說你前世是薯條，你哥哥是薯條哥哥、你姐姐是薯條姐姐，你欠炸。」並認為阿翰模仿比較好笑的應該是戲說台灣-豬母精、還有桐人那部吧？

▲阿翰近期一支「九天玄女」算命阿姨的影片爆紅。（翻攝自阿翰po影片臉書）

貼文一出網友紛紛推薦自己最愛的角色，「第一次注意到是允恩」、「宮森先生阿」、「生活大驚奇那部XD」、「翔翔啦！ 那個哭聲真的超北爛」、「張婷婷真的很好笑 連邏輯都一樣」；網友也稱讚「阿翰一直都很用心認真又有才華」、「阿翰是真的有料」、「阿翰實力派的」。

▲阿翰扮演「凜月」也有不少支持者。（翻攝自阿翰po影片臉書）

不少網友點名「阮月嬌水餃那部超好笑」、「阮月嬌煮水餃」、「我喜歡阮月嬌跟房東阿姨的女兒」、「阮月嬌口音跟真實遇到的新住民口音根本一樣」；也有人喜歡「當初橫空出世是模仿三年三班手工薯條的臭妹仔」、「模仿臭妹仔那個真的超級到位 模仿的教科書演繹經典」、「三年三班手工薯條」；另外凜月和九天玄女也有不少支持者，「凜月系列」、「凜月超好笑 樓下的老婆」、「九天玄女真的好笑」、「九天玄女台詞很好笑，八百英尺降落降落」。

▲阿翰扮演房東阿姨系列影片深受粉絲喜愛。（翻攝自阿翰po影片臉書）

而多數網友一致激推「房東阿姨 有夠像」、「房東超傳神」、「房東太太，房間有冷掉的學生那一部」、「房東太太 連肢體語言都很到位」、「房東太太 神到不行」、「房東太太真的很像 尤其是那個"阿姨請教你"」、「房東太太和算命阿姨是姊妹 想看他們對戲」。







更多鏡週刊報導

阿翰扮召喚九天玄女算命阿姨爆紅 親解「廖麗芳」角色靈感由來

被阿翰降落中華路的「九天玄女」是誰？ 臺史博公開4座木雕介紹來歷

陳意涵登山扮阿翰「九天玄女」上升 藍心湄：妳是不是喝到假酒