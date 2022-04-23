美國考慮「同時授權」BNT和莫德納　讓5歲↓幼童有疫苗可打

▲美國約1800萬名5歲以下幼兒至今未能接種新冠疫苗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

面對持續新冠疫情，成年人已經打到第3劑疫苗，但美國1800萬名5歲以下幼兒仍然缺乏適合的疫苗可以接種，過去有一些預測指出，最低齡的兒童疫苗有可能在今年上半年問世。白宮首席防疫專家佛奇21日表示，美國食藥管理局（FDA）正在考慮「同時」批准授權輝瑞BNT與莫德納2家廠牌的幼兒疫苗。

根據美國CNN報導，拜登政府的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）博士受訪時稱，FDA正在考慮是否同時批准授權BNT與莫德納的新冠疫苗用於幼兒，而非分別通過審查，「這2種疫苗相似，但並不完全相同，特別是在劑量方面。而FDA會這樣考慮的目的在於，不想讓民眾產生『這就是年齡介於6個月到5歲間的劑量規則』的誤會。」

報導指出，BNT疫苗是針對新冠病毒的原始毒株做預防，最初以兩劑3毫克的疫苗劑量在5歲以下的幼童間進行測試，但效果卻不如預期，也不足以防範更具傳染性的 Omicron病毒。佛奇表示，實驗中從未出現安全問題，「但它不符合預防效力的標準，因此重新以追加劑的配方為主進行另一項研究。」

輝瑞公司執行長博爾拉（Albert Bourla）上周表示，公司預計在夏季前為4歲以下幼兒提供疫苗，「我期望我們的目標能在6月實現。」不過，美國FDA則在聲明中透露，目前內部並沒有任何一份完整的針對5歲以下族群疫苗的緊急使用授權（EUA）申請件，當局現仍在與疫苗廠商持續接觸並討論實驗數據，「但我們並不能在缺乏完整EUA申請的狀況下批准授權，相關時程將取決於公司何時向FDA提供數據等行動。」

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