　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國考慮「同時授權」BNT和莫德納　讓5歲↓幼童有疫苗可打

▲▼幼兒、幼童、小孩、親子、兒童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國約1800萬名5歲以下幼兒至今未能接種新冠疫苗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

面對持續新冠疫情，成年人已經打到第3劑疫苗，但美國1800萬名5歲以下幼兒仍然缺乏適合的疫苗可以接種，過去有一些預測指出，最低齡的兒童疫苗有可能在今年上半年問世。白宮首席防疫專家佛奇21日表示，美國食藥管理局（FDA）正在考慮「同時」批准授權輝瑞BNT與莫德納2家廠牌的幼兒疫苗。

根據美國CNN報導，拜登政府的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）博士受訪時稱，FDA正在考慮是否同時批准授權BNT與莫德納的新冠疫苗用於幼兒，而非分別通過審查，「這2種疫苗相似，但並不完全相同，特別是在劑量方面。而FDA會這樣考慮的目的在於，不想讓民眾產生『這就是年齡介於6個月到5歲間的劑量規則』的誤會。」

報導指出，BNT疫苗是針對新冠病毒的原始毒株做預防，最初以兩劑3毫克的疫苗劑量在5歲以下的幼童間進行測試，但效果卻不如預期，也不足以防範更具傳染性的 Omicron病毒。佛奇表示，實驗中從未出現安全問題，「但它不符合預防效力的標準，因此重新以追加劑的配方為主進行另一項研究。」

輝瑞公司執行長博爾拉（Albert Bourla）上周表示，公司預計在夏季前為4歲以下幼兒提供疫苗，「我期望我們的目標能在6月實現。」不過，美國FDA則在聲明中透露，目前內部並沒有任何一份完整的針對5歲以下族群疫苗的緊急使用授權（EUA）申請件，當局現仍在與疫苗廠商持續接觸並討論實驗數據，「但我們並不能在缺乏完整EUA申請的狀況下批准授權，相關時程將取決於公司何時向FDA提供數據等行動。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
本土狂飆4126例！這2地方莫德納、高端「隨到隨打」
快訊／落水漁工死亡相驗確診！急匡30人採檢
淡水翁騎「未來感爆改車」載阿嬤出遊　警方要罰了
本土+4126例全台都有！　18縣市「60張確診足跡」一次看
快訊／終於有了！　全聯開賣「1人份快篩試劑」
快訊／台南25處足跡曝　知名牛肉湯上榜了
「逆天制服正妹」生了！5年前紅到日本　升格當媽：寶寶平安降落
快訊／台中音樂系女大生揪2友嗨玩夜店　3人都染疫
快訊／本土+4126「全台都有確診」　雙北破2千例佔一半
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沒制裁俄羅斯狂被罵！　印度財長：需要俄國武器幫忙保護邊境

13歲少女淪洩慾工具　嫌犯竟多達80人！慘遭輪流性侵8個月

才剛被匡列！　大阪知事籲「廢除密接者隔離」：壞處太多

美國考慮「同時授權」BNT和莫德納　讓5歲↓幼童有疫苗可打

英國下週重啟駐基輔大使館！再度軍援烏克蘭　澤倫斯基公開致謝

灰熊「看錯指令」失控殺死馴獸師　320kg巨獸壓制！咬頸10秒影片曝

日本北海道遊覽船驚傳「船頭灌水」半沉！　26人斷訊全失聯

阿富汗清真寺爆炸　釀33死43傷！一周內連環爆「已55人喪命」

吃完喜酒心跳加速、精神恍惚！賓客驗出中毒反應　新娘認：我做的

美智庫：俄軍要讓鋼鐵廠內平民「餓到投降」　物資只能再撐2週

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

15歲貓孩翅膀硬爽躺爸爸牌床墊　發「唐老鴨詭嗓」氣嗆：不准走！

沒制裁俄羅斯狂被罵！　印度財長：需要俄國武器幫忙保護邊境

13歲少女淪洩慾工具　嫌犯竟多達80人！慘遭輪流性侵8個月

才剛被匡列！　大阪知事籲「廢除密接者隔離」：壞處太多

美國考慮「同時授權」BNT和莫德納　讓5歲↓幼童有疫苗可打

英國下週重啟駐基輔大使館！再度軍援烏克蘭　澤倫斯基公開致謝

灰熊「看錯指令」失控殺死馴獸師　320kg巨獸壓制！咬頸10秒影片曝

日本北海道遊覽船驚傳「船頭灌水」半沉！　26人斷訊全失聯

阿富汗清真寺爆炸　釀33死43傷！一周內連環爆「已55人喪命」

吃完喜酒心跳加速、精神恍惚！賓客驗出中毒反應　新娘認：我做的

美智庫：俄軍要讓鋼鐵廠內平民「餓到投降」　物資只能再撐2週

「邱于軒揭幼教黑幕」挨酸作秀　美女律師：就是要這種議員

啦啦隊正妹零美肌原圖曝光！　「40歲真實臉蛋」現形網看呆

南投+22！玉管處解說員傳同事夫婦　足跡：塔塔遊客中心、玉管處

雲林居家照護關懷中心今啟動　4確診個案通過居家照護評估

還沒打疫苗看過來！捷運松山站+北車　莫德納+高端「隨到隨打」

你在幹嘛？天花板驚見「賓士貓探頭」　奴才嚇一跳：還站很久

蔡其昌「微暴雷」台鋼總教練：不是太意外的人

快訊／落水漁工死後確診⋯前2採皆陰　急匡警消殯葬業者30人採檢

爸+哥哥「廁所1舉動」　她崩潰：活20歲才知道！下場剩一層皮黏著

桃園草地露營節　石門水庫溪洲旅遊服務區展開

楊銘威確診！方志友舞台劇宣布延期　蔡瑞雪PCR陽性…喉嚨極痛：像刀割

國際熱門新聞

男跌進50條鱷魚池中　被5鱷魚分食

普丁臉腫「右手緊抓桌沿不放」　遭疑化療後遺症

俄軍逼看性侵現場　19歲女遭當街輪暴

憂慮升息2碼　美股重挫981點

入境泰國加拿大　打完3劑免PCR

健身完突暈倒腦死　他苦撐63小時等到妻兒後斷氣

2歲兒臉被養8年愛犬撕裂　媽：不敢養了

傳南韓公民「赴烏克蘭參戰」陣亡　李根大尉也失聯！

普丁獲邀「出席G20峰會」

辣模臉蛋卻擁啤酒巨肚　她每月爽賺38萬

經濟學人：承諾為台而戰難嚇阻中國

普丁小三神隱4月！回歸臉飄「膠味」認不出

婚禮緊貼熱舞超嗨！他突掏手槍狂頂半裸舞女

捐精男8年造55娃　「真槍注射」走遍歐美

更多熱門

相關新聞

「同學確診你被匡列」　男大生傻眼：都蹺課沒進校

「同學確診你被匡列」　男大生傻眼：都蹺課沒進校

高雄市一名張姓男大生一覺睡醒之後，就接獲學校通知被匡列了，原來是他的一名同班同學確診，導致他被匡列，還要去接受PCR採檢，不過就在電話當中，他跟老師質疑，自己從開學到現在，根本沒去過學校一次，完全沒有接觸史，怎麼還會被匡列？

外籍死亡漁工驗出確診！　警察剉咧等

外籍死亡漁工驗出確診！　警察剉咧等

「大確診時代來臨」　蔡壁如：停止報數記者會

「大確診時代來臨」　蔡壁如：停止報數記者會

快訊／北市今+945　中山區、大安區衝破百例

快訊／北市今+945　中山區、大安區衝破百例

宜蘭+90！晶園喜宴群聚狂燒　２國小全校停課

宜蘭+90！晶園喜宴群聚狂燒　２國小全校停課

關鍵字：

美國新冠肺炎COVID-19新冠疫苗兒童疫苗幼兒疫苗疫苗接種北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語剛分手「突公開出櫃」！認了：我是雙性

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

高雄恐怖極樂圈疑又燒！6大張海量足跡炸鍋

「最頂1家電」後悔太晚買！　全場淚勸：老婆說要別拒絕

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

即／台中再+171！日暮裏、家樂福足跡曝

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面