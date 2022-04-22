基隆+275！6↓20人確診　首推「居家照護自我申請快速通道」

▲基隆市長林右昌主持防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導



指揮中心22日宣布台灣新增3766例本土病例，再創歷史新高。其中基隆新增275例。林右昌表示，為了縮短確診者在家裡等待的時間，可進入「基隆市確診者居家醫療照護服務自我申請快速通道」，填寫相關資訊，民眾能依照自己的狀況，自行填寫問卷，送出之後就會送至基隆市合作的醫療院所進行評估，符合資格者就會直接入案。快速通關網址：https://www.surveycake.com/s/N0kWx。

基隆市長林右昌表示，今日確診者男女比例(男性124人、女性151人)；年齡別的話，以35-44歲最高，有51人占比18%，其次是25-34歲，有46人占比17%，另外75歲以上的長者有4人，65-74歲有12人，6歲以下有20人。

此外，目前居家隔離人數3739人，較昨日增加305人，自主健康管理 385人，較前一日增加134人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢3731人，今天早上共計篩檢1841人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢6萬6505人次。

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至於基隆市快篩陽性的專線，昨天有37個快篩陽性進線，34例PCR陽，3例PCR陰；今天上午有65個快篩陽性進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。

全市校園停課的部分，全校停課的有7校，包含4所小學和3間幼兒園，預防性停課的有1所國中和9個幼兒園，部分停班的學校有51校、共104班(包括高中職8校、國中8校、國小18校以及17個幼兒園)。

林右昌表示，為了縮短確診者在家裡等待的時間，可進入「基隆市確診者居家醫療照護服務自我申請快速通道」，填寫相關資訊，民眾能依照自己的狀況，自行填寫問卷，送出之後就會送至本市合作的醫療院所進行評估，符合資格者就會直接入案，快速通關網址：https://www.surveycake.com/s/N0kWx。。

▲基隆市府在居家部份推出居家照護服務自我申請，民眾只要掃QR CODE，即可申請居家照護。

▲防疫補償金每日1000元是屬於就業保險部分，所以民眾在隔離期間領有育嬰留職津貼者，也可申請。（圖／記者郭世賢翻攝）