蔡英文24日討論台中市長人選　蔡其昌、何欣純、林佳龍入列

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文預計24日召開選對會議，將針對台中市長人選進行討論；據媒體指出，蔡英文近日已徵詢相關人選，包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純，以及台中市前市長林佳龍。

在六都方面，民進黨已經完成高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲競選連任的徵召工作；接下來，在台中市長方面，依照本來規劃，日前就該完成徵詢工作，不過碰到疫情升溫，以及總統隔離的緣故，導致徵詢日程被迫順延。

不過，在蔡英文解除隔離之後，相關工作持續推進，近來已經與蔡其昌、何欣純，以及林佳龍會面，徵詢他們對於台中市長的意願，以及對於該城市選戰的相關想法。

對此，民進黨秘書長林錫耀23日向媒體表示，選對會24日開會，而台中市長人選會列入討論，開會討論如果有結論，會再外界來說明。

事實上，蔡其昌、何欣純與林佳龍三人的態度方面，林佳龍意願並不高，他意在挑戰首都台北市，而蔡其昌對於參選市長一事，表示蔡英文有徵詢他的意願，而他表達的是，如果黨徵召，他會當仁不讓，全力以赴。

至於何欣純方面，除了日前正式宣布投入市長選舉之外，她也向蔡英文傳達地方基層的心情，強調自己是台中市長最適合的人選。