彰中校友看這裡！蔡英文肯定80年來作育英才　「還助非洲友邦蓋水庫」

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日以錄影方式為「國立彰化高中80週年校慶」致詞，除了肯定彰中過去80年來作育英才，也積極因應國家教育政策，發展特色課程，持續培養出符合社會所需的人才。

蔡英文表示，今天是國立彰化高中80週年校慶，她祝福彰化高中生日快樂，過去80年來作育英才無數，也積極因應國家教育政策，發展特色課程，持續培養出符合社會所需的人才。

蔡英文說，彰中也極富有人文素養的學校，在1990年代，就成立台灣第一個高中台灣文學社團，老師跟同學曾發起募款，前往非洲友邦協助蓋水庫，讓國際看見台灣的軟實力。

蔡英文表示，學校更創立了意義重大的「國際馬拉拉獎」，表揚以行動改變世界的全球青年代表，鼓勵年輕人擁有正向而且良善的力量，彰中可以說是將人權、文化、民主的價值，融入在學生的求學生涯當中。

蔡英文說，她要感謝歷任校長還有教職同仁的努力，因為大家對教育的奉獻和付出，看到彰中所培育的校友，在各行各業都有很多傑出的表現，也有很好的成就，對社會帶來很多的貢獻。

蔡英文說，相信同學好好學習，這段求學生涯裡所學的知識，一定可以帶給大家幫助，做為追逐夢想的基石，讓大家在未來發光發熱。