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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡英文搶下國民黨3神主牌」　學者：版圖向偏藍、淺藍進軍

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文昨宣布特赦少將韓豫平與士官張淯森，政治學者范世平23日分析指出，這凸顯了高度與遠見，蔡英文已經攻下國民黨的三個神主牌「中華民國、蔣經國與國軍」，擴大了民進黨的版圖，正向中間偏藍與淺藍進軍。

范世平表示，韓豫平與張淯森在2015年因動用公款2880元宴請3名軍眷，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法，分別遭處4年6月、1年之有期徒刑定讞，不但因此聲名狼藉、必須入獄服刑，而且退休金減半。

范世平認為，其實蔡英文大可不必特赦韓豫平，因為韓本人與其親朋好友會因此而投票給民進黨，可能性不高；何況韓在感謝信上還提到國民黨多位立委與黃復興黨部主委季麟連上將等。

范世平說，韓豫平完全是刑事犯，不是政治犯，雖然犯行輕微，但就法論法，他只要擅用公款1塊錢，就是違法，被判刑與蔡英文無關，被抓進去關與蔡也完全無涉，蔡英文無須擔負任何責任。

因此，范世平認為，蔡英文願意特赦韓豫平，最大的意義是，雖然韓與國民黨、黃復興的關係密切，但是他犯了微罪卻被重判，基於三軍統帥，她是站在國家的高度來予以特赦，超越了黨派，事實上韓的案件，民進黨的立委均十分關切，也予以充分協助。

對於國民黨立委吳斯懷質疑蔡英文特赦韓豫平是「消費國軍，拉攏國軍」，范世平反駁，如果是消費，那國軍可以拒絕，那請韓退回特赦令。

至於拉攏的說法？范世平說，他完全同意，蔡英文就是告訴國軍，她最挺你們，這件事如果發生在馬英九當總統時，他會特赦韓嗎？不會，因為他是「不沾鍋」，怎麼會為了一個涉嫌貪污的罪犯而弄髒了自己？

范世平表示，蔡英文已經攻下國民黨的三個神主牌「中華民國、蔣經國與國軍」，過去中華民國是國民黨的專利，蔡英文提出了「中華民國台灣」；蔣經國是國民黨的資產，蔡肯定他的「反共保台」；現在連一向支持國民黨的國軍與退將，也鬆動了。

范世平分析，這顯示蔡英文擴大了民進黨的版圖，正向中間偏藍與淺藍進軍。他說，當韓豫平說，他是一個備役軍人，在還給他清白之身後，當國家面對戰爭威脅之際，在國家有需要他時，當義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家，這完全是「全民國防」的最佳宣傳，「蔡英文再得一分！」

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