尪硬買凶宅！人妻嚇傻「死都不住」...婆婆勸：鬼會幫忙顧小孩

▲老公堅持買凶宅，原PO嚇傻拒絕，婆婆竟說，「鬼會幫忙顧小孩」。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

買房時，有些人最忌諱買到「凶宅」。但有位網友在《匿名公社》表示，老公執意要買凶宅，讓她嚇傻拒絕入住，沒想到婆婆卻勸「鬼會幫忙顧小孩」。

原PO表示，仲介已經明說是凶宅了，「我老公還硬要買」，只因為覺得很便宜，而且相信房價還會繼續漲，「他覺得就算不自住，當投資也划算」，但原PO認為，錢就是為了買房子辛苦存的，「買一間不能住的房子要幹嘛？」

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原PO坦言，因為跟婆婆處不好，且老公不想在外租屋，所以才想買房，「現在我怎麼可能答應搬回去」，讓原PO傻眼的是，小姑卻一直慫恿老公買下，「還說可以上網賣門票，開放讓人冒險」，原PO氣炸，覺得小姑想錢想瘋了，「有人買單才怪，而且憑什麼我們花錢買房，要讓妳做生意？」

但除了小姑，連婆婆也在起鬨，「婆婆竟然說凶宅沒差，鬼還會幫忙顧小孩」，還直指原PO這麼潑辣，鬼都會被嚇跑，原PO相當憤怒，「不是花她們的錢，就說風涼話，搞到我先生都覺得我在找麻煩」，原PO不解，辛苦存了12年的錢，只想要買間正常的房子，「為什麼要強迫我住鬼屋？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「心臟好大顆」，「婆婆比鬼還可怕好嗎？這還用選？婆婆只會花你老公的錢，鬼還讓你省錢」，「如果婆婆和小姑比鬼可怕，不如住鬼屋」，「能說出鬼還會幫忙顧小孩這種話的人，真的病得不輕」，「好無言的人，果然自私無比」，「半夜睡不著會有陰影」。