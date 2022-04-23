桃園多條傳播鏈齊燒！北榮分院+16　清心幼兒園驚爆19童染疫

▲0422桃園防疫記者會。（圖／記者楊淑媛翻攝）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心23日宣布台灣新增4126例本土病例，確診數連創新高，其中桃園新增527例，因應國內疫情不斷攀升，桃園市長鄭文燦表示，從4月1日來看，到現在還沒到月底，桃園地區的陽性率就從原有的0.3飆升至2.32，顯示社區中仍有一定的傳播風險在，桃市府也將重新評估防疫措施，要如何疫調匡列隔離，並希望能以快篩與社區採檢站同步進行的方式，好讓疫情處於可控範圍。

鄭文燦表示，23日桃園地區的社區採檢與專案採檢，共採檢8851位，由於檢驗數量龐大，因此尚有部分仍在檢驗中，不過在瑞恩蒂兒桃德幼兒園中，採檢1142位，發現1名陽性確診；建國國小室內網球場採檢107位，發現1名陽性確診；青溪國小活動中心採檢302位，發現2為陽性確診；私立清心幼兒園採檢277位，發現19位陽性；高義國小採檢135位，發現1名陽性確診，並有復興區聯合幼兒園採檢50位，發現1名陽性確診，其中皇家護理之家採檢106位，則全數陰性。

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但鄭文燦也表示，22日爆出群聚的和碩聯合廠，目前已知移工宿舍有新增60位確診，進一步擴大採檢2600多名員工會，預估24日將會新增2到3成的感染，也就是可能會有4、500人確診，因此即刻宣布該廠全面停工5天，後續將進行多次採檢後，才能視情況決定是否復工。

鄭文燦進一步說明，八德區也傳出一名幼兒確診個案，初步了解後確認為家庭群聚，該名幼兒也在第一時間送醫，目前已移轉到防疫旅館隔離。至於北榮桃園院區傳出有護理師確診案件，Ct值僅13.63，23日再新增16名確診案例，桃園市衛生局長王文彥說明，初步疫調了解該名確診員工多與社區陽性個案有接觸，因此暫時研判是家戶或社區感染，目前該院也已全面進行2次大消毒，並匡列340名員工居隔，院內員工也會視區域每3天或每天進行篩檢。