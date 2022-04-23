賓士女違規迴轉遭開單　喬單不成...市政顧問嗆：警察很閒嗎

記者邱中岳／台北報導

北市松山分局交通分隊女警，3月中旬執行勤務時，於八德路4段、東寧路口，發現1名女駕駛涉嫌違規左轉，立刻將人車攔下開單，1名男子事後對女警表示駕駛「外地來的，不熟悉規定」，但女警堅持開單，男子惱羞成怒直言自己是「北市府顧問」，怒嗆女警「你們警察很閒嗎？」據悉，該名朝女警嗆聲的男子，曾任民眾黨後援會會長，爭議事件不少的前市府顧問謝俊州。

據了解，松山分局交通分隊莊姓女警，在3月中旬晚上9時許，在八德路4段、東寧路口執行巡邏勤務，發現1名33歲的許姓女駕駛，開著紅色自小客車，未等待左轉號誌燈亮起，便從八德路4段違規左轉東寧路口，莊姓女警見狀立刻上前將車子攔下並開單舉發。

▲女警攔查違規左轉車輛，男子卻自稱北市府市政顧問，還嗆女警「你們很閒嗎？」（圖／記者邱中岳翻攝）

莊姓女警依規定開單告發後，還耐心的向許姓女子提醒「下次再注意一下」，並貼心叮囑這個是罰單，可以自行到超商、郵局自行繳費，並不會再另外寄通知單給駕駛，面對女駕駛詢問「會寄通知單嗎？」女警也告訴對方，當場攔查舉發就不會再另外寄通知單。

此時一名男子前來「關切」，當即對女警表示，「她（女駕駛）是外地來的，並不熟悉規定」，違規部分其實有些爭議，但女警表示「違規是事實，還是要遵守交通號誌」，但卻引發謝姓男子情緒不滿，甚至朝女警嗆聲。

▲女警發現許姓女子違規左轉上前攔查開單，卻被前市政顧問嗆「你們很閒嗎？」（圖／記者邱中岳翻攝）

謝姓男子先向女警強調，「我是北市府顧問，你們警察很閒嗎？」莊姓女警則耐心回覆，「違規的狀況還是要依照規定開罰，我們沒有很閒」，謝姓男子自知無法開脫，最後2人只能悻然離去。

根據知情人士透露，向女警嗆聲的「北市府顧問」就是前市府顧問謝俊州，謝原是民眾黨全國後援會總會長，甚至還擔任過無給職的市政顧問，但去年已經卸下市政顧問職務。有警員私下透露，謝男平常對警察態度就不是很好。

謝俊州爭議不少，曾經在2020年台北燈節期間，擺放攤位積欠義交協勤費21萬元，5個月都還沒有付清，最後是由觀傳局代墊16萬元，當時局長劉奕霆表示，是攤商繳交的費用，觀傳局只是協助代轉。

離譜行徑不只一樁，已婚的謝俊州與1名女子交往，2人發生爭執，女子對謝俊州提出告訴，細數曾經被謝徒手呼巴掌、拿槍抵住頭部，要求女子不得與其他男子親近等罪狀。女子指控，謝俊州後來甚至傳訊息，表示要公開兩人在旅館的性愛影片，甚至揚言恐嚇「給整條巷子都看影片」，逼迫女子繼續交往。