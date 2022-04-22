民宅火警義消執勤突心肌梗塞胸痛　救護人員連線醫師成功搶命

記者林悅／台南報導

台南市北區西門路四段民宅22日上午發生火警，火勢擴大延燒3民宅，1名義消兄弟救火時突感急性胸痛，現場救護人員馬上使用12導層心電圖機監控心律，初步判定「心肌梗塞」，同步上傳心電圖由線上醫師判讀確定，隨即執行必要處置並後送醫院進行心導管手術，目前生命徵象穩定，由奇美醫院加護病房照護中。

▲台南市義消人員出勤民宅火警，卻突發心肌梗塞急重症，幸經現救護人員及時搶救處置，及時送醫作心導導手術，平安成功搶命。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119報案台於22日上午10時54分許據報，北區西門路四330巷内處民宅發生火警，立即派遣和緯、公園、南門、中正出勤12車21人前往搶救，消防人員到場發現已有明火及濃煙，馬上向消防局請求支援二、三梯次人車支援，共出動26車64人前往搶救。

在搶救時，1名義消兄弟於初期入室協助滅火工作時，即表示身體不適，隨即撤出由第六大隊火場醫療小組和緯專責救護隊照護，救護人員搭配使用12導層心電圖機監控心律，初步判定心肌梗塞，並同步上傳心電圖由線上醫師（奇美醫院）判讀確定，隨即執行必要處置並後送醫院進行心導管手術，目前生命徵象穩定，由奇美醫院ICU照護中。

消防局表示，本案由火場醫療小組救護人員執行12導程心電圖檢查，並透過機器或線上心電圖小組判讀，將急性胸痛義消兄弟，送往台南市具有心導管室之急救責任醫院，縮短病患到院後打通血管的時間，大幅提升急性心肌梗塞病人之醫療照護品質。

這位義消兄弟公義滅火救人，卻突發心肌梗塞急重症，也適時被現場消防救護人員及時搶救，真可謂好人有好報。