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台南啟動洽公集中窗口服務　疫調詳細足跡可上網查詢

▲台南市副市長趙卿惠指出，因應疫情為方便市民朋友洽公，市府25日開始，將辦理工商登記業務會挪到市府一樓東哲廳單一窗口辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠指出，因應疫情為方便市民朋友洽公，市府25日開始，將辦理工商登記業務會挪到市府一樓東哲廳單一窗口辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國確診3766例，台南市71例，台南市副市長趙卿惠指出，因應疫情為方便市民朋友洽公，市府25日開始，將辦理工商登記業務會挪到市府一樓東哲廳單一窗口辦理，家用快篩劑經衛生局及消保官到坊間稽查，並無哄抬屯積現象，台南市有9校1園全校停課。

台南市副市長趙卿惠說，民眾關心快篩劑的領取，主要是中央徵用的問題，導致市場上現在可能比較不方便買到，不過中央也已經在國外跟本國引進，在快篩劑的量能都逐漸地增加了，應在4月底到5月初，應該市民朋友就可以在市場買得到，而且這個價格應該就會下降。

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有媒體報導可能有囤積或哄抬價格的一些訊息，市府立即請衛生局會同消保官到藥局、超商跟連鎖的醫療器材稽查，共稽查了6家，目前是沒有看到有哄抬跟囤貨的狀態，但是為了要提醒市民朋友或者是其他的業者，避免囤貨跟哄抬物價，市府還是會不定時地稽查，進行物價平準的狀況。

台南市副市長趙卿惠指出，有關疫調的部分，最重要是提醒的功能，包括我們脫下口罩，或是長時間接觸的，像今天有一個新的傳播鏈是在羽球館，大量體育運動，可能會有一些危險性，所以對於疫調的公布，盡量會用公共場所這樣的方式來跟市民朋友報告，詳盡的疫調足跡，會公布在衛生局的網站，市民朋友需要的話也可以去衛生局網站做查詢、查閱。

▲台南市副市長趙卿惠指出，因應疫情為方便市民朋友洽公，市府25日開始，將辦理工商登記業務會挪到市府一樓東哲廳單一窗口辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠指出，因應疫情為方便市民朋友洽公，市府25日開始，將辦理工商登記業務會挪到市府一樓東哲廳單一窗口辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

趙卿惠說，25日開始，在一樓的空間裡面，包括工務局跟聯合服務中心，還有東哲廳也會開放來給民眾洽公服務。而媒體關心考量未來可能發生的大規模停課情況，台北市率先宣布，下周起高中以下免到校，將進行全市國高中學校線上教學的擴大演練部分，因雙北疫情相當嚴峻，所以對於校園停課的部分有做了一些處置，採取一些必要的方式，而台南市的疫情跟雙北有所不同，目前來講還在可控制的範圍，台南市不會跟進實施大規模停課的演習，依新標準全校達到1/3班以上或10班以上有確診案例或密切接觸者的全校停課，在台南市有9校1園（其中就是5個國小，4間國中，1個幼稚園）目前全校停課，台南市已有充分線上教學影片，那目前為止，已經有980萬人次的觀賞，所以台南市在全年級線上教學各學程部分的影片，都可以達到停班不停學的功能，所以演練的部分目前尚不需要，教育局也會持續來關注疫情發展，做滾動修正的一個做法。

▲台南市副市長趙卿惠指出，因應疫情為方便市民朋友洽公，市府25日開始，將辦理工商登記業務會挪到市府一樓東哲廳單一窗口辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠指出，因應疫情為方便市民朋友洽公，市府25日開始，將辦理工商登記業務會挪到市府一樓東哲廳單一窗口辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市育局指出，截至22日下午2時止， 台南市國中小校園停課情形統計：1、 預防性停課：7校10班（國小4、國中3）；2、因1人確診，「班級」停課：7校、1園，8班（國小5、國中2、園1）；3、依照新標準因全校達1/3班以上或10班以上有「確診案例」或「密切接觸者」，全校停課：9校1園（國小5、國中4、園1），22日台南市停班停課學校共23校園。

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