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學生本土單日+447！總數首破3700人確診　21縣市800所園校停課

▲基隆完成73校園清消工作 通令各校維持隔板用餐。（圖／基隆市政府提供）

▲今天本土生新增477例確診，再創單日新高紀錄，圖為之前校園清消畫面 。（圖／基隆市政府提供）


記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天（22日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共暴增448例，其中1例為境外移入大專生，其餘447例為本土學生，再度刷新單日新高記錄，本土生總數也超過3700人；另因疫情關係，全台共有21縣市、800所園校停課，較昨天增加2縣市、63所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天3340例，今天來到3787例，新增477例，包括大專校院新增129例、高中49例、國中51例、小學129例、幼兒園89例，3787例當中，包括 984例為本土大專校院生，高中生565例、國中生408例、國小生1304例，還有527例幼兒園生。

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▲▼今天本土生單日確診暴增447例。（圖／教育部提供）

▲今天本土生單日確診暴增447例，再次刷新紀錄。（圖／教育部提供）

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增1例，為境外大專校院學生，也讓確診總數來到704例，其中大專校院學生648例，高中生45例、國中生1例、國小生8例與2例幼兒園。

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、基隆市、新竹市、嘉義市計21縣市、800所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天新增63所。

教部部表示，若進一部細分，172所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園86所、國小56校、國中13校、高級中等學校8校、大專校院9校；628所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園126所、國小250校、國中94校、高級中等學校98校、大專校院60校。

園校採全校暫停實體課程，包括幼兒園72所、國小50校、國中13校、高級中等學校9校、大專校院9校；採部分班級暫停實體課程則有584所園校，包括幼兒園108所、國小253校、國中88校、高級中等學校94校、大專校院41校。

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