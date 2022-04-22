《私校退場條例》三讀通過　全教總表達「2肯定、2遺憾」

▲私校退場條例草案三讀通過，全教總對此表達「2肯定、2遺憾」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導



立法院院會今（22日）歷經近4小時表決大戰，三讀通過《私立高級中等以上學校退場條例》（私校退場條例），明定被列為「專輔學校」後辦理100萬以上工程、動產的處分及設定負擔，應經教育部同意，避免校方惡意脫產，全教總肯定政府強化辦學監督，但也批評未能由行政院層級組成處理小組，將來退場私校校產處理恐怕會產生許多問題，以及准予專輔學校轉型、改制、改辦，將會是亂象叢生的源頭。

因應少子女化衝擊，越來越多私校招生缺口持續擴大，引發財務危機，立法院今天通過「私校退場條例」，明定被列為「專輔學校」後辦理100萬以上的工程、動產的處分及設定負擔，應經過教育部同意，避免校方惡意脫產，並規定在學校退場後，賸餘財產將捐贈退場基金、中央機關或公立學校，不動產則歸屬所在地直轄市或縣市，形同「校產充公」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，全教總給予2點肯定、2點遺憾，全教總表示，肯定在專案輔導、停辦階段加入教職員及公正人士擔任董事，強化了辦學的監督，以及對於教職員的資遣、退休、離職權益有退場基金的保障，並給予慰助金。

不過，全教總指出，遺憾的是，未能由行政院層級組成處理小組，將來在退場私校校產的處理恐怕會產生許多問題，另仍准予專輔學校轉型、改制、改辦，仍留一個脫產的後門，將會是亂象叢生的源頭。

全教總表示，期待教育部能夠本於教育公共化的基本精神，在保障教職員及學生權益的前提下，確實依據條例來執行退場。特別是在校產處理上，應確實監督私校財產的變動，避免禿鷹橫行，確保教育資源用於全民。