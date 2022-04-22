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收通知「隔離地點錯了」　兩大Bug讓他怕爆：會不會突然被抓

▲▼滑手機、男友、老公、低頭族。（圖／記者許力方攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國內疫情蔓延，許多人因足跡重疊被匡列，一名網友19日收到隔離通知書，然而上面的起始時間卻是18日，加上地點有誤，嚇得他連忙撥打相關專線解釋，最後甚至打到警局，就怕被無辜開罰。

網友在爆料公社提到，4月19日晚間8時39分收到隔離通知簡訊，因為與確診者足跡重疊，要居家隔離，不過問題來了，「隔離書上的隔離地點錯誤，不是我家！Google該地址應該是足跡重疊的地方，難道要去學校隔離？這樣會不會被說是離開隔離地點要罰錢？警察會不會突然跑來抓人？」

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不僅如此，他發現隔離時間也怪怪的，「4月19日晚上收到通知，上面寫的時間卻是4月18日開始，幾乎慢了一天才收到，這樣會不會說沒有遵守防疫規定，又罰錢啊？」

▲原po收到隔離通知書。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原po收到隔離通知書。（圖／翻攝自爆料公社）

為了解開這幾個疑慮，原po趕緊撥打防疫專線，等待10幾分鐘接通了，但只得到下面這段回應，「那個地址跟日期要找你們區的衛生所，請他們處理才行。」

聞言，他無奈追問，「但衛生所要到明天早上才會開始辦公，這段期間我會不會被算成擅離隔離地點？」然而依舊無法得到解答，他也只能說聲「辛苦了」，接著掛掉電話。

▲原po收到隔離通知書。（圖／翻攝自爆料公社）

▲隔離日期是從18日開始，他卻19日才收到通知。（圖／翻攝自爆料公社）
 

最後，原po忍不住再打到轄區派出所，向員警解釋來龍去脈，也不禁感嘆「我自己有看公佈足跡，從16日就開始自主居家了，快篩也陰性。希望那些政府高官多關心基層人員，這幾天確診人數暴增，人員負擔大增，多增加人力吧！」

網友們看完則紛紛回應，「萬一真的錯誤了，趕快打回居住地的衛生所告知就好了，他們會重發新的隔離通知給你」、「有收到不錯了，我都快解隔了，到現在還沒收到過」、「有問題回報就好，重點回報了還踢皮球」、「放心，很多都出錯，你不是唯一一個」、「現在變得超級亂」。

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