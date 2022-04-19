建中明起不到校「採線上教學」　二階面試高三生可續請事假

▲因應疫情，建中從明天（20日）至下週三（27日）採取線上教學演練。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市校園疫情連環爆，截至昨（18日）已有92校單班或全校停止實體上課，考量疫情升溫，建國中學昨天決議，全校從明天（20日）至下週三（27日）採取線上教學演練，而大學申請入學二階面試將在5月陸續登場，高三生若擔心感染而影響面試，可以繼續請事假在家，直到二階面試結束。

本土新冠肺炎疫情持續升溫，台北市到昨天共有92校單班或全校停止實體上課，多達3萬3000多名學生受影響，建國中學日前也有學生確診，目前仍有100餘人居家隔離中，校方考量疫情升溫，昨天的校務會議與課發會會議上，決定從明天開始到下週三，全校採取線上教學演練。

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建中校長徐建國接受《ETtoday新聞雲》電訪時指出，近來疫情持續升溫，建中也有學生確診，目前有100餘人在家隔離，由於不知道何時政府會宣布升級為三級，或者學校確診人數達到政府規定的全校停課標準，所以課發會昨天討論後決定，提早進行準備，從明天開始進行線上教學演練。

徐建國說明，建中在上學期有做過一次線上教學演練，但當時師生都在校演練，考量若真的達到停課標準，師生該採用什麼軟體、課程進行是否有什麼需要改進之處，還有學生的書都還沒拿回家，所以明天起全校在家先進行線上教學演練，希望先了解其中的問題，未來若真的遇到要全校停課時，可以先做好因應。

此外，大學申請入學二階面試將從5月起陸續登場，徐建國指出，部分高三家長擔心，來學校搭乘交通工具過程可能被傳染，或者到學校被傳染，一旦確診或被匡列，將會影響學生面試，故校方告知家長，高三生考完畢業考之後，若想避免染疫而請假在家，校方允許學生可請事假，這種方式在去年就曾採用過，校方也會同意。