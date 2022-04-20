快訊／宜蘭加嚴版停課啟動了　3國小各2生確診今起全校停課

▲0420宜蘭疫情相關。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

中央今（20）日宣布宜蘭縣新增89名確診個案，其中二城國小、孝威國小、羅東國小分別新增2名確診個案，林姿妙縣長宣布，即日起這3所國小全校停課，並呼籲縣民務必落實各項防疫規定，儘快完整接種疫苗，才能儘早消彌疫情。

由於宜蘭縣長林姿妙日前宣布，為保障國小學童與幼兒園之健康，對於學童確診停課標準維持較嚴格舊制：1人確診，該班停課10天；2人確診且不同班級，全校停課10天。今天3所國小皆達到標準，在依照確診者日期與衛生局研討後，二城國小停課至5/2復課、孝威國小4/26復課、羅東國小4/26復課。教育處表示，學校確診者多數已找到感染源，並依照規定停課，且匡列高風險接觸者，防止感染源傳播，請家長放心。

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宜蘭縣今日新增的89名個案中，晶園會館喜宴案新增5人，4人為參加喜宴確診者的家人、1人為收容所職員的親屬，人數尚在增加中。衛生局呼籲，直至4月22日為止，羅東博愛醫院下午2點至6點加開篩檢服務，民眾如有身體不適或當天參加喜宴者，務必至社區篩檢站接受PCR採檢，才能阻止病毒擴散。

其它個案部分，某家庭聚餐案今日新增1名確診者，為同事的家人；昨日新增的魚販群聚案，本來是零星個案，但經過疫調小組追查分析後，昨日新增的3名成人今天又造成3名小孩感染確診，目前這條傳播鏈累積6人，但感染源頭仍在疫調中。

學校部分，由於今日二城國小、孝威國小、羅東國小分別新增2名確診個案，共6位小學生確診，林姿妙也宣布，即日起這3所國小全校停課。

以上與已知感染源18例、感染源不明15例、疫調中47例，合計89例。

目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達81.7%，第二劑涵蓋率為77.5%，第三劑涵蓋率達55.6%。第12波快打站持續服務至4月24日，衛生局呼籲，請尚未完整接種疫苗的民眾，儘速接種疫苗，加速提升疫苗涵蓋率。