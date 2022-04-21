南投+10！國小女師衝阿妹演唱會確診傳同校女童　15足跡曝

▲竹山鎮11歲女學童因同校女老師北上聽阿妹演唱會確診而被傳染，校園進行清消（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布新增10例確診個案，包括3名11歲以下的學童和幼童，其中一名是竹山鎮某國小11歲女學童，因雲林縣籍的女老師日前赴台北小巨蛋參加張惠妹演唱會染疫，因而遭到傳染，除該國小停課10天，與該女學童參加同個安親班的2名學童、幼童，其就讀國小和幼兒園也分別預防性停班或停課，目前全縣停班課校園達6所。

案43396的竹山鎮11歲女學童，未達新冠疫苗接種年齡，無症狀，因同校雲林縣籍女老師北上參加阿妹演唱會確診（案42110），外縣市通知被匡列密切接觸者，20日快篩、至醫院採檢PCR皆呈陽性（CT值18.1），已收治集中檢疫所收治隔離；該校雖因2人確診停課，所幸師生42人快篩結果皆陰性，同住家人、案父員工及老師共7人，PCR採檢也皆陰性。

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11歲女學童公共足跡史有希望種子文理補習班及保進文理短期補習班，補習班師生24人中快篩陰性7人，其他報告未出，皆匡列居家隔離，衛生局也已通知業者完成環境清消作業。

▲竹山鎮11歲女學童（案43396）、南投市確診母子檔（案42090、案42091）公共足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

另2名確診幼童皆為南投市民，其中案42091的4歲男童，其31歲母親（案42090）已打2劑疫苗於14至16日赴嘉義市參加私人聚會，19日出現喉嚨痛、20日有全身倦怠症狀，男童也有發燒、喉嚨痛、咳嗽、嘔吐，母子倆至醫院採檢PCR皆為陽性（CT值各為20和18.8），已收治集中檢疫所收治隔離。

衛生局針對31歲母親匡列密切接觸者同住家人3人及同車友人1人，快篩皆陰性，外縣市親友1人(報告未出)，已匡列居家隔離；確診母子檔於19日傍晚5時30分曾赴炮哥薑母鴨店用餐，衛生局已通知業者完成環境清消作業。

案42092的5歲男童則為南投市日前「探親傳播連」新成員：其花蓮外曾祖父母赴南投市探望其58歲外婆（案33378），外婆、外公分別確診後，男童也於居隔期間18日發燒、20日至醫院採檢PCR陽性（CT值18.15），已收治集中檢疫所收治隔離，匡列密切接觸者同住家人4人，快篩結果皆陰性，已匡列居家隔離，因居隔而無南投及外縣市公共足跡史。