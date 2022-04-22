身邊有人確診怎辦？隔離補助1千、居家必備藥　防疫大補帖一次看

▲有症狀者可先用快篩試劑自行檢測。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者李佳蓉／整理報導

台灣正經歷與病毒共存的陣痛期！本土確診連日破千例，各縣市政府也陸續啟動「輕症在家措施」，請藥師協助送藥到府。面對社區風險激增，自身或家人都有染疫、被隔離機會，對於「確診隔離SOP為何？該準備哪些藥物？隔離補助怎麼申請？」心中滿是疑問。《東森新媒體ETtoday》統整懶人包，一次報你知。

家人朋友確診我該隔離嗎？自己也染疫怎麼辦？圖解SOP秒看懂

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指揮官陳時中預估，月底單日確診數就會破萬例！面對染疫數逐日攀升，接觸確診個案機率也擴大，若身邊有親朋好友確診，自己可先依密切/非密切接觸者實行不同措施。若本身為「確診者」，可先以電話聯絡密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並留在家中等待公衛人員通知安排。撤離時應戴口罩，儘速聯繫所在地方政府或1922，依指示辦理。

居家照護期間，無論是確診者或同住之未確診者，若出現喘、呼吸困難，持續胸痛、胸悶，意識不清，皮膚或嘴唇或指甲床發青，無發燒心跳卻超過每分鐘100次，無法進食喝水服藥，過去24小時無尿或尿量減少等症狀，應立即撥打119、衛生局或1922。

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確診居家照護上路！6大「常備藥品」你準備了嗎？

本土病例暴增，指揮中心要求各縣市啟動輕症在家措施，也請藥師協助送藥到府。有鑒於在家治療機率增加，藥師公會全聯會提醒，民眾可提前準備6類藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑、體溫計、血氧計和維生素B、C，以備不時之需，若家中有孩童者，也可另外購買「藥水」劑型，以免錠劑吞嚥困難影響服用意願。

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▼全台將啟動確診居家照護，藥師公會提醒民眾備藥。圖為含乙醯胺酚成分的解熱鎮痛等藥品。（圖／藥師公會提供）

▼腸胃藥及電解質液。（圖／藥師公會提供）

▼含抗組織胺成分可緩解流鼻水、緩解過敏的藥品。（圖／藥師公會提供）

居隔每天補助1千元！「7大資格、申請方式」一次看

根據《衛福部1957福利諮詢專線》粉專指出，學校停課，想申請「防疫補償金」者必須先檢查自己及孩子是否收到衛生局（所）開立的居家隔離通知書，這一定要有！若學校採預防性停課，孩子未與確診者接觸，「不會收到居家隔離通知書，就沒有補償金可以申請哦！」

「防疫補償金」分為本人被匡列隔離的防疫補償金與照顧者防疫補償：

－本人須符合之資格

1.接獲衛生主管機關開立居家離通知書

2.隔離期間未領有薪水

3.未違反隔離規定

－照顧者防疫補償需符合之資格

1.照顧生活無法自理（見下表）之受匡列隔離對象

2.受照顧者接受居家隔離通知書

3.受照顧者未違反隔離規定

4.照顧者需原有工作，為照顧而向公司請假或自營作業無法工作

符合上述資格者可申請每日1000元，申請方式可採線上申請或臨櫃受理。

►線上申請按這邊

▼被匡列的本人申請防疫補償金。（圖／取自「衛福部1957福利諮詢專線」臉書）

▼照顧者防疫補償資格說明。（圖／取自「衛福部1957福利諮詢專線」臉書）

▼生活無法自理之受照顧者對象。（圖／取自《衛福部1957福利諮詢專線》粉專）

▼有領薪水就無法申請防疫補償金。（圖／取自「衛福部1957福利諮詢專線」臉書）