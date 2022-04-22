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4月底單日恐萬人確診！「保命App神器快下載」能線上看診、領藥

▲成大校長蘇慧貞率副校長李俊璋、主任秘書呂佩融、環安衛中心主任黃良銘、衛保組李明吉醫師特別視察雲平大樓東側1樓快篩站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲萬一被隔離，下載「健康益友」App可視訊看診與拿藥。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

4月還不到一個月，21天確診數就衝到1萬7313例，指揮官陳時中坦言，全台染疫率達到15至20%就是「實質病毒共存」，面對Omicron危機四伏，民眾得快點下載「健康益友」App，萬一被被隔離，或是確診者想看診與拿藥皆非常方便。

昨日確診數飆近3字頭，染疫人數為2969例，陳時中強調，停課措施基本上已經定下來了，現在很多規定都會陸續放鬆，特殊的才會做管制，基本上現在疫情規模不是決定政策的方向，而是疫苗施打、藥物整備和輕症分流才是重點，現在以減災為重要目標，這跟以前的概念不太一樣。

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事實上，陳時中於20日也坦言，單日破萬例，「月底可能就有可能了吧。」而行政院院長蘇貞昌21日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，衛福部簡報中一張圖表也顯示，我國單日確診數預估在4月30日達到6180至15583，單日破萬可能性高。

許多隔離者哀號，明明沒有去過相關足跡，或是根本宅在家裡，無奈依舊被 Omicron纏上，面對隔離、輕症狀況恐成常態性，民眾務必先趕緊下載「健康益友」App，是由衛福部、僑委會與急診醫學會攜手推出的救助App。

操作4步驟如下

下載「健康益友」App→輸入電話號碼註冊→手機號碼驗證→選擇居家隔離檢疫方案→填寫個資→等待審核

蘋果iOS載點

安卓Android載點

▲▼ 。（圖／翻攝健康益友）

▲▼ 。（圖／翻攝健康益友）

▲下載步驟超簡單。（可點圖放大／翻攝健康益友）

對於輕症隔離者，「健康益友」App可線上看診（有24小時急診）、看診完能取得電子處方籤，查詢鄰近可送藥到府的藥局，除了處方藥品外，也可請社區藥局藥師協助送成藥、指示用藥。

值得注意的是，藥師接到處方後，需在24小時內送藥到指定處所，也須拍照、電話聯絡當事者指導用藥，完成上述步驟，才算完成藥師親自送藥到宅的服務。

至於沒有健康益友APP的民眾，或者使用網路有困難的民眾，無論是拿實體或電子處方箋，都可以透過全國藥師公會「送藥到宅專區」查詢「藥局地圖」，也可電洽02-2595-3856請求藥師公會協助媒合。

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