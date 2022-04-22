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台東確診爆增　加強版集中檢疫所及居家照護正式啟動

▲▼台東縣長饒慶鈴於防疫記者會上宣布，已規劃加強版集中檢疫所並啓動居家照護方案。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣長饒慶鈴於防疫記者會上宣布，已規劃加強版集中檢疫所並啓動居家照護方案。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東21日新增18人確診，今年累積144人、匡列512人。縣長饒慶鈴表示，台東縣確診人數增加，縣府盤點醫護能量，完成輕症或無症狀確診者的收治規劃，將依中央規定分流送至加強版集中檢疫所或居家照護。

饒慶鈴召開疫情記者會說明，新增18例確診包位男性及9位女性，CT值介於13.2~36.6之間。其中11人有成功地區活動足跡，2例為臺東市在同場館運動脫口罩抽菸先後確診，2例有同一小吃部足跡，1例有外縣市旅遊足跡，1例為高雄綠島案28673接觸者、居隔期滿採檢後確診，1例感染源待釐清。

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▲▼台東縣長饒慶鈴於防疫記者會上宣布，已規劃加強版集中檢疫所並啓動居家照護方案。（圖／台東縣政府提供，下同）

統計至21上午11:00，今年台東累計有21位學生、2位教職員共23人確診，17所學校或幼兒園教學受影響，停止實體課程及改採線上教學，包括海端國小、忠孝國小各有1個班級停課10天至5／1，池上國中則是全校停課至5／1。

台東目前共有部立台東醫院、馬偕及東基收治確診病患，目前專責病床共有147床、使用97床，使用率達66%，縣府請各醫院再盤點能量，必要時將再釋出；防疫旅館為54間、使用18間，使用率3成；加強版集中檢疫所將先規劃提供60間房間，預計4／24起啟用，收治對象為輕症或無症狀且符合條件的確診者。

▲▼台東縣長饒慶鈴於防疫記者會上宣布，已規劃加強版集中檢疫所並啓動居家照護方案。（圖／台東縣政府提供，下同）

關於輕症及無症狀的確診者，且小於70歲、無懷孕或洗腎，台東也準備好居家照護的相關措施，原則上採一人一室。如果健康狀況良好，居家至解除隔離，若身體不適則須電洽醫院，提供健康益友APP視訊診療及藥師送藥到府等服務，縣府也將協助垃圾清運、發送防疫關懷包等。

饒慶鈴最後也提醒大家確實做好個人防護，勤洗手、戴口罩、落實實聯制並完整接種疫苗，才能保護自己和家人。

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