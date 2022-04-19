確診居家照護一週內上路！　6大「常備藥品」你準備了嗎？

▲全台將啟動確診居家照護，藥師公會提醒民眾備藥。圖為含乙醯胺酚成分的解熱鎮痛等藥品。（圖／藥師公會提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情大暴增，指揮中心要求全台各縣市一周內啟動輕症在家措施，也請藥師協助送藥到府。有鑒於在家治療機率增加，藥師公會全聯會另提醒，民眾可提前準備6類藥品，以便不時之需，若家中有孩童者，也可另外購買「藥水」劑型，以免錠劑吞嚥困難影響服用意願。

藥師公會全聯會公布6類居家常備藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑、體溫計、血氧計和維生素B、C。

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▲全台將啟動確診居家照護，藥師公會提醒民眾備6類藥品。（圖／藥師公會提供）

全聯會發言人黃彥儒受訪時表示，常見的解熱止痛藥成分有乙醯胺酚與伊布洛芬兩大類，常見的普拿疼就屬前者。會建議儲備乙醯胺酚，是因為其為中樞止痛藥，服用後可提高人體對痛感的閾值，也能降低體溫，減少不適症狀，進而儲備體力對抗病毒。

而伊布洛芬為非類固醇消炎止痛藥，是緩解發炎症狀達到止痛效果，但有10%民眾服用後會有過敏症狀產生，因此不建議當作常備藥品。

臨床研究已顯示，Omicron症狀類似一般感冒，也有咳嗽、流鼻涕、打噴嚏等症狀。黃彥儒提到，建議民眾在家儲備抗組織胺與止咳化痰藥，就是希望能在出現症狀時及時緩解不適症狀。至於將腸胃藥品與電解質補充劑列項，則是預防在家中吃壞肚子造成腹瀉或者腹脹。維生素B、C則有增加抵抗力與維持身體機能運作功用，以利身體對抗病毒。

▲腸胃藥及電解質液。（圖／藥師公會提供）

黃彥儒表示，民眾準備居家儲備藥品時，可以一人3~5天份為原則，若家中有幼童者，到藥局買藥時更要特別告知藥師。因為成人服用的止痛藥內含500毫克乙醯胺酚，但小孩所需劑量僅為240毫克。孩童肝腎代謝功能不若成人，不僅吃多會傷肝，吞嚥困難也會影響服藥意願。

指揮中心開放6至11歲兒童接種莫德納疫苗在即，黃彥儒建議，家長可以改買「藥水」止痛藥替代錠劑剝半，以達有效控制給藥劑量。若有藥品相關疑問，也可就近尋找社區藥局藥師諮詢。

▲含抗組織胺成分可緩解流鼻水、緩解過敏的藥品。（圖／藥師公會提供）