家人朋友確診我該隔離嗎？9大QA一次看　快篩陽性別急衝醫院

▲本土確診數不斷攀升。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊晏琳／整理報導

今日本土確診數首突破2千人，指揮中心指揮官陳時中更預估，月底就會破萬。染疫人數逐漸攀升，接觸確診個案的機會也擴大，若身邊的親朋好友確診，自己該如何應對？《ETtoday新聞雲》整理相關9大QA，提醒民眾周遭若有人確診，可參考下列流程來處理。

Q1：身邊有人確診怎麼辦？

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A1：若得知周遭有人確診，可依自己是密切接觸者、或非密切接觸者實施不同作為。

密切接觸者

若您是密切接觸者，請先留在家中戴口罩自我隔離，避免共餐、接觸他人及使用相同衛浴，並等候衛生單位通知指示。若確認為密切接觸者則會被匡列、居家隔離10天，並於匡列及期滿時各快篩一次。期間若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，立即聯繫衛生局或撥打1922。

非密切接觸者（含密切接觸者的接觸者）

若您是非密切接觸者，只需自我健康監測10天，並等待該名接觸者的檢驗結果，若該名接觸者為陰性，則可解除監測、正常生活；若為陽性，您將轉為確診個案接觸者，依照密切接觸者流程執行相關防疫措施。

Q2：密切接觸者的定義是？

A2：指揮中心表示，若您與確診個案於症狀發生前4天至隔離前，有共餐、共同居住，或曾面對面接觸15分鐘以上，則為密切接觸者。

※補充說明，陳時中今表示，疫調從4天縮短為2天，接觸者定義是否因此修正仍有待指揮中心公布。

Q3：在外面接到衛生單位通知被匡列為居家隔離對象，該怎麼辦？

A3：接到電話匡列通知即發生效力，若在家禁止外出，若在外即應馬上自行開車、騎車、步行，或依衛生局規劃指示，以防疫車隊、同住親友接送，盡速返回隔離地點，並禁止外出、出境或出國。

Q4：居家隔離、自我健康監測差在哪？

A4：居家隔離對象為確診者的接觸者，隔離期間不可出門；自主健康管理對象則為通報個案經檢驗陰性者、居家檢疫或隔離期滿者，期間禁止與他人聚餐聚會，也不能參加公眾群聚型活動。

自我健康監測對象為「與確診者有相同足跡的民眾」，監測期間應避免出入人潮眾多的地點、參加大型活動、外出用餐等。如果必須外出時，應全程戴口罩。若完全沒有出現任何症狀，仍可正常生活或上班、上學。

Q5：什麼情況需要快篩？我可以領公費快篩試劑嗎？

A5：公費快篩劑非免費領用，須經醫師評估後才可發放。此外，未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，不符合試劑發放資格；若幼兒之陪同看診者經醫師判斷後亦可發放，但不可代家人領取。

目前全台共有619家診所可領公費家用快篩，民眾可至衛福部疾管署全球資訊網「COVID-19防疫專區」台灣社交距離App及採檢地圖/發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖或COVID-19全國指定社區採檢院所地圖查詢。

使用快篩的時機部分，陳時中強調，並非每個人、每天都篩，「有相關接觸可能性，或有症狀懷疑再使用。」

Q6：快篩陽性怎麼辦？

A6：快篩陽性不代表確診，請確認自己是否為居隔者，再採取以下行動。

居家隔離／檢疫者

請立即與當地衛生局聯繫，或撥1922，依指示配合處置及依防疫人員指示處理已使用過之採檢器材。

非居家隔離／檢疫者

檢測結果若為陽性，須將檢測器材密封包裝，攜帶至指定醫療院所或社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測，全程戴口罩、不得搭乘交通運輸工具，不必打到1922或衛生局。指揮中心也宣布，輕症者在醫院採檢後一律「回家等報告」，若結果為陽性，將由醫院通報衛生局安排收治加強版集檢所或防疫旅館。

另外，若快篩結果為陰性，仍請遵照指揮中心的防疫規範，持續自我健康管理。採檢完的試劑物品勿任意棄置，應以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。指揮中心也提醒，居家快篩試劑測試結果可能會出現偽陰性或偽陽性，最終仍須以PCR檢測結果為診斷COVID-19感染的依據。

Q7：確診後該怎麼辦？

A7：若接到確診通知，可先電話連絡密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並留在家中等待公衛人員通知安排。撤離時應戴口罩，儘速聯繫所在地方政府或1922，依指示辦理。而為避免醫療量能受衝擊，指揮中心宣布，確診者將依輕重症進行分流：

醫院

中重症、70歲以上、血液透析、懷孕36週以上患者，確診後將直接送往醫院治療。若病患已無住院需求，無須等待解除隔離，即可依分流收治原則，轉至加強版集中檢疫所或防疫旅館，於啟動居家照護之縣市，得返家採居家照護管理。

加強版集中檢疫所／防疫旅館

無症狀、輕症，含機場落地採檢PCR陽性，且年齡未滿70歲、生活可自理或有陪同照顧者（如孩童），懷孕未滿36週之確診者，將送往加強版集檢所或防疫旅館。

居家照護

指揮中心宣布，全台於一週內啟動輕症居家照護計畫，目前已有10個縣市開辦、4縣市研議中。未滿65歲，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件者，可採居家照護管理；不符資格者，則依分流收治原則送加強版集檢所、防疫旅館或醫院。

另外，專責病房、加強版集檢所及防疫旅館，若場地允許，均以2人一室收治，不限家人、同住或同行者；若房型允許（如家庭房），則可同室收治2人以上，且以家人、同住或同行者為限。

Q8：居家照護有什麼需要注意的事項？

A8：居家照護期間，無論是確診者或同住之未確診者，若出現喘、呼吸困難，持續胸痛、胸悶，意識不清，皮膚或嘴唇或指甲床發青，無發燒心跳卻超過每分鐘100次，無法進食喝水服藥，過去24小時無尿或尿量減少等症狀，應立即撥打119、衛生局或1922。

此外，確診者應自主回報症狀、風險因子、密切接觸者，配合雙向簡訊追蹤；並聯繫密切接觸者，請其自我篩檢、自我健康監測10天。

同住之未確診者，在家請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備。如需共用衛浴設備，每次使用後，應使用漂白水或酒精消毒。共用空間應儘量確保空氣流通，每天消毒、清潔所有經常觸摸的物體表面。

Q9：隔離期間可以叫外送嗎？

A9：指揮中心表示，外送或其他進入社區人員，需確實做好實聯制、強化手部消毒做好風險管控，方可進入。