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發燒超過48小時、持續嘔吐！染疫兒童「出現5大狀況」快就醫

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

國內目前出現首例確診COVID-19兒童死亡個案，中央流行疫情指揮中心今公布5大就醫警訊，包括發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；退燒後持續活動力不佳；退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；超過12小時未進食或未解尿。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，若兒童出現抽搐；意識不佳；呼吸困難或有胸凹現象；唇色發白或發紫；血氧飽和度低於94%(如家中有)；肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，可撥119或緊急時由同住親友送醫(119送醫/緊急自行就醫條件)。

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另外，鑒於國內社區疫情持續擴大，確診病例遽增，並因應各縣市啟動居家照護，即日起取消居家照護同住者健康條件限制，並依COVID-19確診者病症程度，調整分流收治原則。

另外，目前中/重症確診者均收治於醫院，無症狀/輕症成人及青少年確診者如具75歲以上、須血液透析或懷孕36週以上任一條件，收治於醫院；為70-74歲且生活可自理或有陪同照顧者、65-69歲且獨居者，或懷孕35週以內者，安排入住加強版集中檢疫所/防疫旅館；為69歲以下無血液透析或無懷孕，且符合居家照護條件、非65-69歲獨居者，採居家照護。

在兒童方面，嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，或須進行血液透析者，均收治於醫院。前開條件以外之兒童，符合居家照護條件者採居家照護；不符合居家照護條件者，則由照顧者陪同收治於加強版集中檢疫所/防疫旅館。

▲▼居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。（圖／指揮中心提供）

▲居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。（圖／指揮中心提供）

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